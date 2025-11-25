OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    09:37, 25 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Алмати ва Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар қанча тенгедан сотилмоқда

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача ҳисобланган курсларни тақдим этди, деб хабар беради Кazinform агентлиги мухбири.

    Доллар, тенге, теңге
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Kurs.kz маълумотларига кўра, Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида жорий ўртача валюталар курси:

    — доллар: сотиб олиш — 519,85 тенге, сотиш — 521,83 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 599,04 тенге, сотиш — 603,42 тенге;

    — рубль 6,48-6,60 тенге орасида сотилмоқда.

    Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 518,51 тенге, сотиш — 523,49 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 597,66 тенге, сотиш — 604,66 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,47 тенге, сотиш — 6,57 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар: сотиб олиш — 519,56 тенге, сотиш — 521,59 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 598,37 тенге, сотиш — 603,38 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,49 тенге, сотиш — 6,56 тенге.

    Бугунги расмий валюта курслари қуйидагича: 1 доллар — 519,98 тенге, 1 евро — 600,06 тенге, 1 рубль — 6,6 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 24 ноябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

    Теглар:
    Евро Миллий банк Доллар Биржа Валюта Рубл
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!