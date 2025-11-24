OZ
    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача ҳисобланган курсларни тақдим этди, деб хабар беради Кazinform агентлиги мухбири.

    доллар
    Фото: freepik

    Kurs.kz маълумотларига кўра, Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида жорий ўртача валюталар курси:

    — доллар: сотиб олиш — 519,70 тенге, сотиш — 521,19 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 598,87 тенге, сотиш — 603,53 тенге;

    — рубль 6,43-6,55 тенге орасида сотилмоқда.

    Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 520,07 тенге, сотиш — 523,17 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 598,34 тенге, сотиш — 604,27 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,45 тенге, сотиш — 6,53 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар: сотиб олиш — 519,88 тенге, сотиш — 522,00 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 597,78 тенге, сотиш — 603,72 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,46 тенге, сотиш — 6,54 тенге.

    Бугунги расмий валюта курслари қуйидагича: 1 доллар — 518,66 тенге, 1 евро — 597,44 тенге, 1 рубль — 6,56 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 21 ноябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

