Қозоғистонда доллар 495-500 тенге оралиғида сотилмоқда
ALMATY. Кazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталар курси тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирда Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 495,06 тенге, сотиш — 497,50 тенге;
— евро: сотиб олиш — 585,90 тенге, сотиш — 590,67 тенге;
— рубль 6,35-6,46 тенге оралиғида сотилмоқда.
— юань 71,33-74,18 тенге оралиғида сотилмоқда.
Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 493,01 тенге, сотиш — 500,03 тенге;
— евро: сотиб олиш — 585,01 тенге, сотиш — 595,01 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 6.35 тенге, сотиш — 6.65 тенге;
— юань: сотиб олиш — 72.01 тенге, сотиш — 76.50 тенге.
Муаллиф: Досбол Атажан