OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    09:37, 14 Февраль 2026 | GMT +5

    Қозоғистонда доллар 495-500 тенге оралиғида сотилмоқда

    ALMATY. Кazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталар курси тақдим этилди.

    валюта
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирда Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 495,06 тенге, сотиш — 497,50 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 585,90 тенге, сотиш — 590,67 тенге;

    — рубль 6,35-6,46 тенге оралиғида сотилмоқда.

    — юань 71,33-74,18 тенге оралиғида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 493,01 тенге, сотиш — 500,03 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 585,01 тенге, сотиш — 595,01 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6.35 тенге, сотиш — 6.65 тенге;

    — юань: сотиб олиш — 72.01 тенге, сотиш — 76.50 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 13 февраль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Досбол Атажан

    Теглар:
    Евро Иқтисодиёт Доллар Рубл
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!