    Қозоғистонда динамик назорат қилинадиган сурункали касалликлар рўйхати кенгайтирилди

    ASTANА. Кazinform – ҚР Соғлиқни сақлаш вазирининг буйруғи билан динамик назорат қилинадиган сурункали касалликлар рўйхатига ўзгартиришлар киритилди.

    шифокор
    Фото: Соғлиқни сақлаш вазирлиги

    Умумий рўйхатга 27 хил касалликлар киритилган, жумладан:

    • Сурункали вирусли гепатит В, C ва D (жигар циррозисиз);
    • Артериал гипертензия;
    • Ишемик юрак касаллиги;
    • Брахиоцефалик артериянинг экстракраниал касалликлари;
    • Юрак қопқоғининг шикастланиши;
    • Аритмия, атриял фибрилация ва флуттер;
    • Қон ва қон ҳосил қилувчи касалликлар;
    • Нафас олиш тизими касалликлари;
    • Овқат ҳазм қилиш тизими касалликлари (шу жумладан ошқозон ва ўн икки бармоқли ичак яраси, жигар циррози);
    • Мускул-скелет тизими ва бириктирувчи тўқималар касалликлари;
    • Эндокрин тизим касалликлари, овқатланиш ва метаболик касалликлар (шу жумладан турли даражадаги диабет);
    • Қалқонсимон без касалликлари;
    • Асаб тизимининг касалликлари (шу жумладан эпилепсия ва болаларда церебрал фалажлик). Бундан ташқари, асаб тизимининг бошқа дегенератив касалликлари ва марказий асаб тизимининг демелинизация қилувчи касалликлари киритилган;
    • Генитоурия тизимининг касалликлари;
    • Аёл жинсий аъзоларининг яллиғланишсиз касалликлари;
    • Перинатал даврда юзага келадиган айрим ҳолатлар (шу жумладан туғма нуқсонлар).

    Буйруқ 2025 йил 2 сентябрдан кучга киради.

    Эслатиб ўтамиз, Президент Соғлиқни сақлаш вазирига мажбурий тиббий суғурта тизимини янада самаралироқ қилишни топширди.

    Соғлиқни сақлаш Тиббиёт ҚР Соғлиқни сақлаш вазирлиги
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
