14:36, 26 Август 2025 | GMT +5
Қозоғистонда динамик назорат қилинадиган сурункали касалликлар рўйхати кенгайтирилди
ASTANА. Кazinform – ҚР Соғлиқни сақлаш вазирининг буйруғи билан динамик назорат қилинадиган сурункали касалликлар рўйхатига ўзгартиришлар киритилди.
Умумий рўйхатга 27 хил касалликлар киритилган, жумладан:
- Сурункали вирусли гепатит В, C ва D (жигар циррозисиз);
- Артериал гипертензия;
- Ишемик юрак касаллиги;
- Брахиоцефалик артериянинг экстракраниал касалликлари;
- Юрак қопқоғининг шикастланиши;
- Аритмия, атриял фибрилация ва флуттер;
- Қон ва қон ҳосил қилувчи касалликлар;
- Нафас олиш тизими касалликлари;
- Овқат ҳазм қилиш тизими касалликлари (шу жумладан ошқозон ва ўн икки бармоқли ичак яраси, жигар циррози);
- Мускул-скелет тизими ва бириктирувчи тўқималар касалликлари;
- Эндокрин тизим касалликлари, овқатланиш ва метаболик касалликлар (шу жумладан турли даражадаги диабет);
- Қалқонсимон без касалликлари;
- Асаб тизимининг касалликлари (шу жумладан эпилепсия ва болаларда церебрал фалажлик). Бундан ташқари, асаб тизимининг бошқа дегенератив касалликлари ва марказий асаб тизимининг демелинизация қилувчи касалликлари киритилган;
- Генитоурия тизимининг касалликлари;
- Аёл жинсий аъзоларининг яллиғланишсиз касалликлари;
- Перинатал даврда юзага келадиган айрим ҳолатлар (шу жумладан туғма нуқсонлар).
Буйруқ 2025 йил 2 сентябрдан кучга киради.
Эслатиб ўтамиз, Президент Соғлиқни сақлаш вазирига мажбурий тиббий суғурта тизимини янада самаралироқ қилишни топширди.