Қозоғистонда бизнес жонлана бошлади: қайси соҳалар ўсишни кўрсатмоқда
ASTANА. Кazinform — Қозоғистонда бизнес фаоллиги август ойида жонланди. Ишбилармонлик фаоллиги индекси (ИБИ) 50,6 ни ташкил этди, яъни нейтрал даражадан юқори кўтарилди.
Миллий банк маълумотларига кўра, ишбилармонлик фаоллигининг ўсиши асосан қурилиш, саноат ва хизмат кўрсатиш соҳаларида кузатилди. Август ойи натижаларига кўра, ушбу соҳалардаги индекслар мос равишда 54,8, 52,1 ва 50,9 ни ташкил этди. Июль ойида кўрсаткичлар 51,8, 52,1 ва 50,4 даражасида бўлди.
Савдо ва кончиликда ҳам ижобий динамика кузатилган бўлса-да, иккала соҳадаги индекслар ҳали ҳам нейтрал даражадан паст бўлиб қолди, бу — 50 пункт. Савдода кўрсаткич 48,8, кончиликда 48,6 ни ташкил этди. Июль ойида бу кўрсаткичлар мос равишда 46,8 ва 47,1 ни ташкил этди.
— Август ойида бизнес муҳити индекси 10,7 ни ташкил этди. Шу билан бирга, бизнеснинг ҳозирги вазиятга баҳоси пасайди. Тадбиркорларнинг келгуси даврга бўлган умидлари сезиларли даражада ўзгармади, — дейилади хабарда.
Эслатиб ўтамиз, кичик ва ўрта бизнес субъектлари сони ярим йилда қарийб 550 мингга ошди.