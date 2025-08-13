Қозоғистонда бир ой ичида рекорд даражадаги ҳаво йўловчилари ташилди
ASTANA. Kazinform – 2025 йил июль ойида Қозоғистонда ишловчи авиакомпаниялар, 1,7 миллион кишини ташиди, бу 2024 йил июлига нисбатан 12,9 фоизга кўп, дея хабар беради Kazinform.
Бу камида 2007 йил бошидан бери исталган ой учун энг юқори кўрсаткичдир, деб хабар беради Миллий статистика агентлиги.
Йўловчи айланмаси ҳам кузатилган барча йиллар давомида рекорд кўрсаткич бўлди – 3,4 миллиард йўловчи-километрдан ортиқ, бу ўтган йилдаги кўрсаткичдан 6,9 фоизга кўп.
2025 йил январь-июль ойларида 8,9 миллиондан ортиқ йўловчи ташилди (ўтган йилнинг шу даврига нисбатан +7,3 фоиз). Бу даврда йўловчи айланмаси 17,6 млрд. йўловчи-километр (+8,9%)ни ташкил этди.
Йўловчи ташишдан олинган даромад июль ойида 113 миллиард тенгега етди, бу ўтган йилга нисбатан реал кўрсаткичда 15,6 фоизга кўп. Йил бошидан буён бу кўрсаткич ярим триллион тенгедан ошди, бироқ ўсиш атиги 0,9 фоизни ташкил этди.