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    17:11, 13 Август 2021 | GMT +6

    Қозоғистонда бир қатор спортчилар давлат мукофотлари билан тақдирланди

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    NUR-SULTAN. Kazinform - Ақорда расмий сайтида Президентнинг Қозоғистон Республикасининг давлат мукофотлари билан тақдирлаш тўғрисидаги фармони эълон қилинди, деб хабар беради Kazinform.

    Давлат раҳбари Қозоғистон Республикасининг давлат мукофотлари билан тақдирлаш тўғрисида

    ҚАРОР ҚИЛАМАН:

    1. Токио -2020 ХХХII ёзги Олимпия ўйинларида юксак спорт ютуқлари учун мукофотлансин:

    III даражали «Барс» ордени билан

    Сметов Елдос Бақтибайули- «Қозоғистон Республикаси Миллий олимпия қўмитаси» ЖБ инструктор-спортчиси;

    II даражали «Дўстлик» ордени билан

    Чиншанло Зулфия Салахаровна – «Қозоғистон Республикаси Миллий олимпия қўмитаси» ЖБ инструктор-спортчиси;

    «Ҳурмат» ордени билан

    Асадилов Дархан Абсадиқули - «Қозоғистон Республикаси Миллий олимпия қўмитаси« ЖБ инструктор-спортчиси

    Берульцева София Полихроновна - «Қозоғистон Республикаси Миллий олимпия қўмитаси« ЖБ инструктор-спортчиси

    Сакен Бибосинов Исмадияр ўғли - «Қозоғистон Республикаси Миллий олимпия қўмитаси« ЖБ инструктор-спортчиси

    Қонқабаев Қамшибек Бисенбайули - «Қозоғистон Республикаси Миллий олимпия қўмитаси« ЖБ инструктор-спортчиси

    Санаев Нурислам Валентинович - «Қозоғистон Республикаси Миллий олимпия қўмитаси« ЖБ инструктор-спортчиси

    Сон Игорь Сергеевич - «Қозоғистон Республикаси Миллий олимпия қўмитаси« ЖБ инструктор-спортчиси.

    2. Мазкур Фармон имзоланган кундан бошлаб кучга киради.

    Қозоғистон Республикаси Президенти Қ. Тоқаев

    Нур-Султан, Ақорда, 2021 йил 13 август

    № 638


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