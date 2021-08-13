Қозоғистонда бир қатор спортчилар давлат мукофотлари билан тақдирланди
Давлат раҳбари Қозоғистон Республикасининг давлат мукофотлари билан тақдирлаш тўғрисида
ҚАРОР ҚИЛАМАН:
1. Токио -2020 ХХХII ёзги Олимпия ўйинларида юксак спорт ютуқлари учун мукофотлансин:
III даражали «Барс» ордени билан
Сметов Елдос Бақтибайули- «Қозоғистон Республикаси Миллий олимпия қўмитаси» ЖБ инструктор-спортчиси;
II даражали «Дўстлик» ордени билан
Чиншанло Зулфия Салахаровна – «Қозоғистон Республикаси Миллий олимпия қўмитаси» ЖБ инструктор-спортчиси;
«Ҳурмат» ордени билан
Асадилов Дархан Абсадиқули - «Қозоғистон Республикаси Миллий олимпия қўмитаси« ЖБ инструктор-спортчиси
Берульцева София Полихроновна - «Қозоғистон Республикаси Миллий олимпия қўмитаси« ЖБ инструктор-спортчиси
Сакен Бибосинов Исмадияр ўғли - «Қозоғистон Республикаси Миллий олимпия қўмитаси« ЖБ инструктор-спортчиси
Қонқабаев Қамшибек Бисенбайули - «Қозоғистон Республикаси Миллий олимпия қўмитаси« ЖБ инструктор-спортчиси
Санаев Нурислам Валентинович - «Қозоғистон Республикаси Миллий олимпия қўмитаси« ЖБ инструктор-спортчиси
Сон Игорь Сергеевич - «Қозоғистон Республикаси Миллий олимпия қўмитаси« ЖБ инструктор-спортчиси.
2. Мазкур Фармон имзоланган кундан бошлаб кучга киради.
Қозоғистон Республикаси Президенти Қ. Тоқаев
Нур-Султан, Ақорда, 2021 йил 13 август
№ 638