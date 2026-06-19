Қозоғистонда бир грамм олтин қанча туради
ASTANA. Kazinform - Қозоғистонда бир грамм олтин нархи сўнгги ҳафтада бироз пасайди.
ҚР Миллий банки маълумотларига кўра, 18 июнь ҳолатига кўра, бир грамм олтиннинг нархи 68 158,43 тенгени ташкил этган.
Ўтган ҳафта давомида қимматбаҳо металнинг нархи 33,82 тенгега пасайди. 11 июнь ҳолатига кўра, бир грамм олтин 68 192,25 тенгега баҳоланган.
Эслатиб ўтамиз, Жаҳон олтин кенгаши маълумотларига кўра, Қозоғистон олтин ишлаб чиқариш бўйича дунёда 14-ўринда туради. 2025 йилда мамлакат 71,2 тонна тозаланган олтин ишлаб чиқарган. Бундан ташқари, қимматбаҳо металлар ишлаб чиқаришга инвестициялар ҳажми 99 миллиард тенгега етди, бу ўтган йилга нисбатан 38 фоизга кўпдир.