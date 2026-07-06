Қозоғистонда бензин, дизель ва автогаз нархлари
ASTANА. Кazinform — Қозоғистонда ёқилғи нархи ҳудуд ва ёқилғи қуйиш шохобчасига қараб ўзгаради, деб хабар беради Kazinform мухбири.
6 июль ҳолатига кўра, ёқилғи нархлари қуйидагича:
АИ-92
Астана: литр – 240–243 тенге;
Алмати: литр – 238–245 тенге;
Чимкент: литр – 228–231 тенге.
АИ-95
Астана: литр – 313–315 тенге;
Алмати: литр – 320–322 тенге;
Чимкент: литр – 299–305 тенге.
АИ-98
Астана: литр – 355–365 тенге;
Алмати: литр – 360–375 тенге;
Чимкент: литр – 345–350 тенге.
Дизель ёқилғиси
Астана: литр – 333 тенге;
Алмати: литр – 334–341 тенге;
Чимкент: литр – 336–339 тенге.
Автогаз
Астана: литр – 112 тенге;
Алмати: литр – 112 тенге;
Чимкент: литр – 102 тенге.