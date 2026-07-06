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    Қозоғистонда бензин, дизель ва автогаз нархлари

    ASTANА. Кazinform — Қозоғистонда ёқилғи нархи ҳудуд ва ёқилғи қуйиш шохобчасига қараб ўзгаради, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    Қозоғистонда бензин, дизель ёқилғиси ва автогаз нархлари
    Фото: Kazinform / Freepik

    6 июль ҳолатига кўра, ёқилғи нархлари қуйидагича:

    АИ-92

    Астана: литр – 240–243 тенге;

    Алмати: литр – 238–245 тенге;

    Чимкент: литр – 228–231 тенге.

    АИ-95

    Астана: литр – 313–315 тенге;

    Алмати: литр – 320–322 тенге;

    Чимкент: литр – 299–305 тенге.

    АИ-98

    Астана: литр – 355–365 тенге;

    Алмати: литр – 360–375 тенге;

    Чимкент: литр – 345–350 тенге.

    Дизель ёқилғиси

    Астана: литр – 333 тенге;

    Алмати: литр – 334–341 тенге;

    Чимкент: литр – 336–339 ​​тенге.

    Автогаз

    Астана: литр – 112 тенге;

    Алмати: литр – 112 тенге;

    Чимкент: литр – 102 тенге.

    Энергетика Дизель Газ Нарх-наво Бензин
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф