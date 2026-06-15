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    Қозоғистонда бензин, дизель ва автомобиль гази нархлари қандай

    ALMATY. Kazinform — Қозоғистонда ёқилғи нархи унинг сифати ва ҳудудга қараб ўзгаради.

    Қазақстандағы бензин, дизель және автогаз бағасы
    Фото: Kazinform

    15 июнь ҳолатига кўра, ёқилғи нархлари қуйидагича:

    АИ-92

    • Астана: 238–243 тенге/литр;
    • Алмати: 238–245 тенге/литр;
    • Чимкент: 225–231 тенге/литр.

    АИ-95

    • Астана: 313–315 тенге/литр;
    • Алмати: 320–322 тенге/литр;
    • Чимкент: 304–305 тенге/литр.

    АИ-98

    • Астана: 355–357 тенге/литр;
    • Алмати: 360–375 тенге/литр;
    • Чимкент: 345–350 тенге/литр.

    Дизель ёқилғиси

    • Астана: 333 тенге/литр;
    • Алмати: 330–341 тенге/литр;
    • Чимкент: 332–339 тенге/литр.

    Автогаз

    • Астана: 112 тенге/литр;
    • Алмати: 112 тенге/литр;
    • Чимкент: 102 тенге/литр.

    Эслатиб ўтамиз, 15 июнда Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Энергетика Газ Нарх-наво Бензин Ҳудудлар
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф