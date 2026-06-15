Қозоғистонда бензин, дизель ва автомобиль гази нархлари қандай
ALMATY. Kazinform — Қозоғистонда ёқилғи нархи унинг сифати ва ҳудудга қараб ўзгаради.
15 июнь ҳолатига кўра, ёқилғи нархлари қуйидагича:
АИ-92
- Астана: 238–243 тенге/литр;
- Алмати: 238–245 тенге/литр;
- Чимкент: 225–231 тенге/литр.
АИ-95
- Астана: 313–315 тенге/литр;
- Алмати: 320–322 тенге/литр;
- Чимкент: 304–305 тенге/литр.
АИ-98
- Астана: 355–357 тенге/литр;
- Алмати: 360–375 тенге/литр;
- Чимкент: 345–350 тенге/литр.
Дизель ёқилғиси
- Астана: 333 тенге/литр;
- Алмати: 330–341 тенге/литр;
- Чимкент: 332–339 тенге/литр.
Автогаз
- Астана: 112 тенге/литр;
- Алмати: 112 тенге/литр;
- Чимкент: 102 тенге/литр.
Эслатиб ўтамиз, 15 июнда Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.