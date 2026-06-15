15 июнь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ASTANA. Kazinform — Қозоғистоннинг энг йирик шаҳарлари — Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларидаги доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, мамлакатдаги жорий ўртача валюталар курси:
Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
доллар: сотиб олиш — 486,13 тенге, сотиш — 492,91 тенге;
евро: сотиб олиш — 563,04 тенге, сотиш — 572,76 тенге;
рубль: сотиб олиш — 6,49 тенге, сотиш — 6,79 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
доллар: сотиб олиш — 489,58 тенге, сотиш — 491,72 тенге;
евро: сотиб олиш — 566,18 тенге, сотиш — 571,22 тенге;
рубль: сотиб олиш — 6,50 тенге, сотиш — 6,62 тенге.
Чимкентда:
доллар: сотиб олиш — 490,13 тенге, сотиш — 492,13 тенге;
евро: сотиб олиш — 564,38 тенге, сотиш — 568,56 тенге;
рубль: сотиб олиш — 6,56 тенге, сотиш — 6,63 тенге.
Бугунги расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 489,33 тенгега, 1 евро — 566,3 тенгега, 1 рубль — 6,74 тенгега тенг.
Эслатиб ўтамиз, 12 июнда Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.