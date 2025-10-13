OZ
    Қозоғистонда бензин, дизель ва автогаз нархлари

    ASTANA. Kazinform - Қозоғистонда ёқилғи нархи минтақага ҳам, ўзига хос ёқилғи қуйиш шохобчасига ҳам боғлиқ, дея хабар беради Kazinform мухбири.

    Қазақстанда бензин сапасына кім жауапты
    Фото: Freepik

    13 октябрь ҳолатига кўра, нархлар оралиғи қуйидагича:

    АИ-92

    Астана: 233-235 тенге/л Алмати: 233-237 тенге/л Чимкент: 215-222 тенге/л

    АИ-95

    Астана: 273-300 тенге/л Алмати: 287-305 тенге/л Чимкент: 270-279 тенге/л

    АИ-98

    Астана: 307-345 тенге/л Алмати: 315-365 тенге/л Чимкент: 302-349 тенге/л

    Дизель ёқилғиси:

    Астана: 320-329 тенге/л Алмати: 325-335 тенге/л Чимкент: 315-327 тенге/л

    Газ:

    Астана - 112 тенге/л; Алмати - 112 тенге/л; Чимкент- 102 тенге/л

    13 октябрдаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг амалдаги ўртача ҳисобланган олди-сотди курслари билан шу ерда танишишингиз мумкин.

