11:07, 13 Октябрь 2025 | GMT +5
Қозоғистонда бензин, дизель ва автогаз нархлари
ASTANA. Kazinform - Қозоғистонда ёқилғи нархи минтақага ҳам, ўзига хос ёқилғи қуйиш шохобчасига ҳам боғлиқ, дея хабар беради Kazinform мухбири.
13 октябрь ҳолатига кўра, нархлар оралиғи қуйидагича:
АИ-92
Астана: 233-235 тенге/л Алмати: 233-237 тенге/л Чимкент: 215-222 тенге/л
АИ-95
Астана: 273-300 тенге/л Алмати: 287-305 тенге/л Чимкент: 270-279 тенге/л
АИ-98
Астана: 307-345 тенге/л Алмати: 315-365 тенге/л Чимкент: 302-349 тенге/л
Дизель ёқилғиси:
Астана: 320-329 тенге/л Алмати: 325-335 тенге/л Чимкент: 315-327 тенге/л
Газ:
Астана - 112 тенге/л; Алмати - 112 тенге/л; Чимкент- 102 тенге/л
13 октябрдаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг амалдаги ўртача ҳисобланган олди-сотди курслари билан шу ерда танишишингиз мумкин.