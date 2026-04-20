    10:51, 20 Апрель 2026 | GMT +5

    Қозоғистонда бензин, дизель ва автогаз нархлари

    ASTANА. Кazinform - Қозоғистонда ёқилғи нархи ҳудудга ва муайян ёқилғи қуйиш шохобчаларига боғлиқ.

    Қозоғистонда бензин, дизель ва автомобиль газининг нархлари
    Фото: Ағибай Аяпбергенов/ Kazinform

    20 апрель ҳолатига кўра нархлар диапазони қуйидагича:

    АИ-92

    Астана: 237-238 тенге/л

    Алмати: 237-240 тенге/л

    Чимкент: 221-226 тенге/л

    АИ-95

    Астана: 309-315 тенге/л

    Алмати: 313-322 тенге/л

    Чимкент: 297-305 тенге/л

    АИ-98

    Астана: 354-365 тенге/л

    Алмати: 357-375 тенге/л

    Чимкент: 345-359 тенге/л

    Дизель ёқилғиси

    Астана: 328-333 тенге/л

    Алмати: 330-336 тенге/л

    Чимкент: 325-334 тенге/литр

    Газ

    Астана: 112 тенге/литр

    Алмати: 112 тенге/литр

    Чимкент: 102 тенге/литр

    Эслатиб ўтамиз, 20 апрель куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Бекабат Узаков
