Қозоғистонда бензин, дизель ва автогаз нархлари
ASTANА. Кazinform - Қозоғистонда ёқилғи нархи ҳудудга ва муайян ёқилғи қуйиш шохобчаларига боғлиқ.
20 апрель ҳолатига кўра нархлар диапазони қуйидагича:
АИ-92
Астана: 237-238 тенге/л
Алмати: 237-240 тенге/л
Чимкент: 221-226 тенге/л
АИ-95
Астана: 309-315 тенге/л
Алмати: 313-322 тенге/л
Чимкент: 297-305 тенге/л
АИ-98
Астана: 354-365 тенге/л
Алмати: 357-375 тенге/л
Чимкент: 345-359 тенге/л
Дизель ёқилғиси
Астана: 328-333 тенге/л
Алмати: 330-336 тенге/л
Чимкент: 325-334 тенге/литр
Газ
Астана: 112 тенге/литр
Алмати: 112 тенге/литр
Чимкент: 102 тенге/литр
Эслатиб ўтамиз, 20 апрель куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.