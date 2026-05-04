KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Қозоғистонда бензин, дизель ва автогаз нархлари

    ASTANA. Kazinform - Қозоғистонда ёқилғи нархи ҳудудга ва муайян ёқилғи қуйиш шохобчаларига боғлиқ.

    Цены на бензин, дизель и автогаз в Казахстане
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    4 май ҳолатига кўра, нархлар оралиғи қуйидагича:

    АИ-92

    • Астана: 238 тенге/л
    • Алмати: 238-240 тенге/л
    • Чимкент: 223-226 тенге/л

    АИ-95

    • Астана: 312-315 тенге/л
    • Алмати: 320-322 тенге/л
    • Чимкент: 303-305 тенге/л

    АИ-98

    • Астана: 355-365 тенге/л
    • Алмати: 360-375 тенге/л
    • Чимкент: 345-350 тенге/л

    Дизель ёқилғиси

    • Астана: 328-330 тенге/л
    • Алмати: 330-336 тенге/л
    • Чимкент: 332-334 тенге/литр

    Газ

    Астана: 112 тенге/литр

    Алмати: 112 тенге/литр

    Чимкент: 102 тенге/литр

    Эслатиб ўтамиз, 4 майда Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Бензин Газ Дизель Иқтисодиёт Нарх-наво Ҳудудлар
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф