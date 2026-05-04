Қозоғистонда бензин, дизель ва автогаз нархлари
ASTANA. Kazinform - Қозоғистонда ёқилғи нархи ҳудудга ва муайян ёқилғи қуйиш шохобчаларига боғлиқ.
4 май ҳолатига кўра, нархлар оралиғи қуйидагича:
АИ-92
- Астана: 238 тенге/л
- Алмати: 238-240 тенге/л
- Чимкент: 223-226 тенге/л
АИ-95
- Астана: 312-315 тенге/л
- Алмати: 320-322 тенге/л
- Чимкент: 303-305 тенге/л
АИ-98
- Астана: 355-365 тенге/л
- Алмати: 360-375 тенге/л
- Чимкент: 345-350 тенге/л
Дизель ёқилғиси
- Астана: 328-330 тенге/л
- Алмати: 330-336 тенге/л
- Чимкент: 332-334 тенге/литр
Газ
Астана: 112 тенге/литр
Алмати: 112 тенге/литр
Чимкент: 102 тенге/литр
Эслатиб ўтамиз, 4 майда Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.