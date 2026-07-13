Қозоғистонда бензин, дизель ва автогаз нархлари
ASTANА. Кazinform — Қозоғистонда ёқилғи нархи ҳудуд ва ёқилғи қуйиш шохобчасига қараб ўзгаради, деб хабар беради Kazinform мухбири.
13 июль ҳолатига кўра нархлар оралиғи қуйидагича:
АИ-92
- Астана: 244-245 тенге/л
- Алмати: 242-247 тенге/л
- Чимкент: 230-235 тенге/л
АИ-95
- Астана: 313-317 тенге/л
- Алмати: 320-325 тенге/л
- Чимкент: 299-305 тенге/л
АИ-98
- Астана: 355-365 тенге/л
- Алмати: 360-373 тенге/л
- Чимкент: 345-350 тенге/л
Дизель ёқилғиси
- Астана: 335 тенге/л
- Алмати: 340-343 тенге/л
- Чимкент: 338-343 тенге/л
Газ
- Алмати: 112 тенге/л
- Чимкент: 112 тенге/л