KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Қозоғистонда бензин, дизель ва автогаз нархлари

    ASTANА. Кazinform — Қозоғистонда ёқилғи нархи ҳудуд ва ёқилғи қуйиш шохобчасига қараб ўзгаради, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    Госрегулирование цен на бензин Аи-95 отменили в Кыргызстане
    Фото: Кабар

    13 июль ҳолатига кўра нархлар оралиғи қуйидагича:

    АИ-92

    • Астана: 244-245 тенге/л
    • Алмати: 242-247 тенге/л
    • Чимкент: 230-235 тенге/л

    АИ-95

    • Астана: 313-317 тенге/л
    • Алмати: 320-325 тенге/л
    • Чимкент: 299-305 тенге/л

    АИ-98

    • Астана: 355-365 тенге/л
    • Алмати: 360-373 тенге/л
    • Чимкент: 345-350 тенге/л

    Дизель ёқилғиси

    • Астана: 335 тенге/л
    • Алмати: 340-343 тенге/л
    • Чимкент: 338-343 тенге/л

    Газ

    • Алмати: 112 тенге/л
    • Чимкент: 112 тенге/л
    Дизель Газ Нарх-наво Бензин
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф