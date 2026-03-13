Қозоғистонда балиқ етиштириш жадал ривожланяпти
ASTANA. Kazinform – Ҳудудларда балиқ етиштириш ва балиқ маҳсулотларини қайта ишлаш соҳаси жадал ривожланмоқда.
2021 йилдан 2024 йилгача бўлган даврда балиқ етиштириш ва қайта ишлашга қаратилган 87 та лойиҳа амалга оширилди. Уларнинг умумий қиймати 21,4 миллиард тенгени ташкил этади. Ишга туширилган иншоотлар йилига 20 минг тоннадан ортиқ маҳсулот ишлаб чиқариш имконини беради. Ушбу чора-тадбирлар натижасида чет элдан импорт қилинадиган балиқ маҳсулотлари ҳажми 15 фоизга камайди.
Ўтган йили йиллик ишлаб чиқариш ҳажми 1,2 минг тоннадан ортиқ бўлган яна 8 та лойиҳа фойдаланишга топширилди. Улардан бири - Манғистау вилоятидаги денгиз қафасларида балиқ етиштириш фермаси. Ушбу лойиҳа Марказий Осиёда биринчи марта Каспий денгизида амалга оширилди. «Organic Fish» компанияси томонидан Норвегия технологиясидан фойдаланган ҳолда амалга оширилган лойиҳанинг қиймати 12 миллиард тенге ва йиллик ишлаб чиқариш қуввати 5 минг тонна лосос ишлаб чиқаришга тенг. 2023 йил ноябрь-декабрь ойларида 200 грамм оғирликдаги лосослар денгиз қафасларига жўнатилди.
Ҳозирда лойиҳа синов босқичида. Бундан ташқари, 2030 йилга келиб 54 миллиард тенгелик 40 та лойиҳа амалга оширилади. Ушбу лойиҳалар балиқ етиштириш ҳажмини 14,4 минг тоннага, балиқни қайта ишлаш ҳажмини эса 10 минг тоннага ошириш имконини беради. Шу билан бирга, балиқ озуқаси ишлаб чиқаришни йилига 6,8 минг тоннагача ошириш режалаштирилган.
Саноатни ривожлантириш ва балиқ етиштиришнинг барқарор суръатини сақлаб қолиш учун махсус балиқ озуқаси зарур. Шу мақсадда Алмати, Ақмола ва Манғистау вилоятларида давлат кўмагида замонавий балиқ озуқаси заводларини қуриш масаласи кўриб чиқилмоқда.
Давлат молиявий бадалларнинг бир қисмини қайтариш ва балиқ етиштириш билан шуғулланадиган фермер хўжаликларига имтиёзли кредитлар бериш чораларини кўрмоқда. Ушбу чоралар саноатнинг барқарор ривожланишига ҳисса қўшади.