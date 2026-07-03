Қозоғистонда аёллар тадбиркорлигини баҳолаш учун Gender Index платформаси ишлаб чиқилади
ASTANА. Кazinform — Қозоғистонда аёлларнинг иқтисодиётдаги ролини баҳолаш учун Gender Index деб номланган аналитик платформа ишлаб чиқилади, бу давлат сиёсатини такомиллаштириш ва тадбиркорликни ривожлантиришга янги туртки беради. Бу ҳақда Сунъий интеллект ва рақамли ривожланиш вице-президенти Ростислав Коняшкин маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, ижтимоий лойиҳалар ҳозирда мамлакатнинг технологик ривожланиши ва барқарор иқтисодий ўсишида муҳим омилга айланиб бормоқда. Улар нафақат иқтисодий қиймат яратади, балки инсон капиталини ривожлантиришга, янги иш ўринларини яратишга ва мамлакат ва ҳудудларнинг инвестиция жозибадорлигини оширишга ҳам ҳисса қўшади.
— Шунинг учун биз Gender Index ташаббусини ўз вақтида ва долзарб лойиҳа деб биламиз. Аёлларнинг иқтисодиётдаги иштироки даражасини, тадбиркорликнинг ҳозирги ҳолатини ва минтақавий ривожланиш кўрсаткичларини ҳар томонлама баҳолаш имконини берадиган аналитик платформани яратиш давлат бошқаруви қарорларининг самарадорлигини оширади ва давлат сиёсатини такомиллаштиришга ҳисса қўшади, — деди Р. Коняшкин.
Вазир ўринбосари ушбу лойиҳа назорат ёки тартибга солиш воситаси эмаслигини таъкидлади. Gender Index давлат, бизнес ва экспертлар ҳамжамиятига қарор қабул қилишда объектив маълумотлар ва далилларга асосланган таҳлилга таяниш имконини берувчи таҳлилий воситадир.
Маърузачининг сўзларига кўра, Қозоғистон давлат хизматларини рақамлаштириш ва рақамли инфратузилмани ривожлантириш бўйича дунё етакчиларидан биридир.
Ҳозирда Миллий банк ва Молия вазирлиги билан биргаликда тадбиркорлар учун ягона рақамли макон — eGov Business платформаси ишлаб чиқилмоқда. У давлат хизматлари, бизнесни қўллаб-қувватлаш механизмлари ва бошқа рақамли хизматлардан фойдаланиш имконини беради.
— Бундан ташқари, мамлакатдаги тадбиркорлик фаолияти ва иқтисодий жараёнларни комплекс таҳлил қилиш имконини берувчи "Бизнес харитаси" таҳлилий платформаси ҳам фаолият юритмоқда. Сунъий интеллект технологиялари бундай таҳлил имкониятларини сезиларли даражада кенгайтиради. Улар сизга катта ҳажмдаги маълумотлардаги нақшларни аниқлаш, иқтисодиётнинг алоҳида тармоқларининг ривожланиш тенденцияларини башорат қилиш ва минтақаларда янги ўсиш нуқталарини аниқлаш имконини беради, — деди у.
Ростислав Коняшкин вазирлик мамлакатда минтақавий IТ тадбиркорлигини ва IТ марказлари тармоғини ривожлантиришга устувор аҳамият беришини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, бир неча йил олдин ишга туширилган IT-Aiel дастури қизларга дастурлаш ва рақамли кўникмаларни ўргатишда яхши натижаларга эришди.
— Умуман олганда, IТ соҳаси тенг имкониятлар тамойили тўлиқ амалга оширилган соҳалардан биридир. Бугунги кунда қизлар ва аёллар Қозоғистоннинг стартап экотизимида фаол иштирокчиларга айланишди, технологик компаниялар яратдилар ва инновацион лойиҳаларни муваффақиятли амалга оширмоқдалар, — деди вазир ўринбосари.
Вазир ўринбосарининг сўзларига кўра, вазирлик рақамли давлат инфратузилмаси, электрон ҳукумат, давлат маълумотлари ва рақамли платформалар орқали Gender Index лойиҳасини ишлаб чиқиш ва ривожлантириш учун ҳар томонлама ёрдам кўрсатишга тайёр.
— Агар давлат, халқаро ҳамкорлар, экспертлар ҳамжамияти ва бизнес бирлашса, биз тадбиркорликни ривожлантириш, инсон капиталини мустаҳкамлаш ва Қозоғистон иқтисодиётининг рақобатбардошлигини оширишга хизмат қиладиган самарали таҳлилий воситани яратишимиз мумкин, — дея хулоса қилди Ростислав Коняшкин.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистондаги ўқитувчиларнинг 81 фоизи аёллардир.