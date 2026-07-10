Қозоғистонда автотуризм: байрам дам олиш кунларида энг серқатнов йўналишлар маълум бўлди
ASTANA. Kazinform - 2026 йил 4-6 июль кунларидаги байрам дам олиш кунлари қозоғистонликлар автомобилда саёҳат қилишни фаол танлаётганини кўрсатди. Уч кун давомида республика аҳамиятига эга автомобиль йўлларида 3,9 миллиондан ортиқ йўл қатнови қайд этилди.
«ҚазАвтоЖол» миллий компанияси маълум қилишича, мазкур статистика ноёб сайёҳлар сонини эмас, балки дам олиш кунларида қайси йўналишлар энг оммабоп бўлганини акс эттиради.
Транспорт оқими бўйича етакчиликни Чимкент — Қизилўрда йўналиши эгаллади. Уч кун давомида бу ерда 442 056 та йўл қатнови қайд этилди. Жанубий йўналиш анъанавий равишда энг гавжум йўналишлардан бири бўлиб қолмоқда. Ёз фаслида бу ерда шаҳарлар ўртасида, дам олиш масканлари, дала ҳовлилари, қариндошлар ва туристик йўналишлар томон ҳаракатланувчилар сони кўп бўлади.
Иккинчи ўринни Астана — Щучинск йўналиши эгаллади. Ушбу йўналиш бўйича 386 164 та қатнов амалга оширилди. Бу рақамлар Бурабай курорт ҳудуди пойтахт аҳолиси учун дам олиш кунларидаги энг машҳур йўналишлардан бири бўлиб қолаётганини тасдиқлайди.
Энг серқатнов учликка Тараз — Қайнар участкаси ҳам кирди. Бу ерда 324 863 та қатнов қайд этилди. Шунингдек, Чимкент — Тараз йўналишида 303 800 та, Чимкент — Ўзбекистон чегараси йўналишида эса 269 750 та қатнов кузатилди.
Қозоғистонликлар Алмати атрофидаги машҳур дам олиш масканлари томон ҳам фаол ҳаракатланди. Алмати — Қонаев участкасида 306 966 та қатнов қайд этилди. Шунингдек, Алмати — Хоргос йўналишида 197 499 та, Қонаев — Талдиқўрғон йўналишида эса 194 119 та қатнов амалга оширилди.
Шарқий йўналишлар ҳам эътибордан четда қолмади. Павлодар — Семей — Қалбатау маршрути бўйича уч кун ичида 198 930 та қатнов амалга оширилди. Шунингдек, Астана — Темиртау участкасида 227 477 та, Астана — Павлодар йўналишида эса 217 888 та қатнов қайд этилди.
Умуман олганда, байрам дам олиш кунларида учта асосий дам олиш йўналиши ажралиб турди: мамлакат жануби, Бурабай йўналиши ҳамда Алматидан Қонаев, Талдиқўрғон ва Хоргос томон чиқиш йўналишлари.
Жанубий ва жануби-ғарбий транспорт йўлаги ҳиссасига 1,5 миллиондан ортиқ, яъни умумий қатновлар ҳажмининг қарийб 40 фоизи тўғри келди. Остона ва шимолий ҳудудлар билан боғлиқ йўналишларда қарийб 957 мингта, Олмаота йўналишида эса 735 мингдан ортиқ қатнов қайд этилди.
Бу динамика автомобиль йўллари ички туризмнинг асосий омилларидан бири бўлиб қолаётганини кўрсатади. Қозоғистонликлар қисқа саёҳатлар, табиат қўйнига чиқиш, сув бўйида дам олиш ва курорт ҳудудларига бориш учун тобора кўпроқ шахсий транспортни танламоқда.
«ҚазАвтоЖол» миллий компанияси ҳайдовчиларга узоқ сафар олдидан йўналишни олдиндан режалаштириш, тезлик меъёрларига риоя қилиш, об-ҳаво шароитини ҳисобга олиш ҳамда йўлда мунтазам дам олишни унутмасликни эслатди.