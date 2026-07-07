Қозоғистонда Астана исмли қанча киши яшайди
ASTANA. Kazinform – Куни кеча Астана Пойтахт кунини нишонланди. Шу муносабат билан мамлакатнинг бош шаҳрига оид демографик, иқтисодий ва ижтимоий хусусиятларни акс эттирувчи энг сўнгги маълумотлар эълон қилинди, деб хабар беради Kazinform Қозоғистон Республикаси Стратегик режалаштириш ва ислоҳотлар агентлиги ҳузуридаги Миллий статистика бюросига таяниб.
2026 йил 1 июнь ҳолатига кўра, Астана аҳолиси сони 1 миллион 674 минг 699 нафарга етган. Пойтахтда аёллар сони эркакларга нисбатан кўпроқ: 884 минг 29 нафар аёлга 790 минг 670 нафар эркак тўғри келяпти. Аҳолининг ўртача ёши 30,9 ёшни, кутилаётган умр давомийлиги эса 78,8 йилни ташкил этади.
Пойтахтда 18 ёшгача бўлган 545 минг нафар бола яшайди. Улардан 280 минг нафари ўғил, 265 минг нафари қиз. 2025 йилда шаҳарда 27,4 минг чақалоқ дунёга келган, 2026 йилнинг дастлабки беш ойида эса 3 469 тадан ортиқ никоҳ қайд этилган. 2025 йил якунларига кўра аҳолининг қариш индекси 22,9 ни ташкил этган. Бу ҳар 100 нафар болага 65 ёшдан ошган 22,9 нафар тўғри келишини англатади.
Статистика маълумотларига кўра, Қозоғистон бўйича 26 нафар Астана исмли фуқаро яшайди.
Астана мамлакатнинг энг йирик бизнес марказларидан биридир. 2026 йил 1 июнь ҳолатига кўра, шаҳарда 274 минг 285 та кичик ва ўрта бизнес субъекти рўйхатдан ўтган. Қурилиш соҳасида 18,5 мингта компания фаолият юритиб келяпти ва бу мамлакат бўйича энг юқори кўрсаткич ҳисобланади.
Пойтахтнинг уй-жой фонди 576 мингта квартирадан иборат. Жамоат овқатланиш соҳасида 6 819 та объект фаолият кўрсатади. Бу кўрсаткич бўйича Астана фақат Алматиадан кейинги ўринда туради. Уларнинг 2 241 таси юридик шахслар ва филиаллар, 4 578 таси эса якка тартибдаги тадбиркорлик субъектларидир.
Шаҳарнинг маданий инфратузилмаси 31 та театр, 5 та музей, 35 та кутубхона ва 24 та боғни ўз ичига олади.
2026 йил 1 июнь ҳолатига кўра, Астанада доимий интернет абонентлари сони 443,4 минг нафарга етган. 2026 йилнинг биринчи чорагида пойтахт меҳмонхоналари 67,9 минг нафар хорижлик меҳмонни қабул қилди. Шунингдек, шаҳарда олтита беш юлдузли меҳмонхона фаолият юритмоқда.