Қозоғистонда асфальт регенерацияси технологиясини ишлаб чиқиш бошланди
ASTANА. Кazinform — “Қозоғистон йўллари илмий-тадқиқот институти” йўл қурилишига "яшил" технологияларни жорий этишга қаратилган тадқиқот лойиҳасини бошлади.
Тадқиқот ишлари эскирган асфальтбетонни тиклаш ва уни йўл қопламасининг юқори қатламларида қайта ишлатиш имконини берадиган инновацион янгиловчи таркибни яратишга қаратилган.
“Қозоғистон йўллари илмий-тадқиқот институти” мутахассисларининг фикрига кўра, регенерация технологиясидан фойдаланиш қурилиш чиқиндилари ҳажмини сезиларли даражада, энергия сарфини ва асфальт ишлаб чиқариш жараёнида карбонат ангидрид чиқиндиларини камайтиради. Ушбу ёндашув материалларга "иккинчи ҳаёт" берадиган барқарор йўл қурилишининг янги моделини яратади.
— Биз янги ресурсларни истеъмол қилиш ўрнига мавжудларини қайта тиклаш имконини берадиган ечимларни ишлаб чиқмоқдамиз. Бу нафақат атроф-муҳитга тушадиган юкни камайтиради, балки йўл саноатини янада самарали ва технологик жиҳатдан ривожлантиради, — деди “Қозоғистон йўллари илмий-тадқиқот институти” йўл қурилиш материаллари ва янги технологиялар бўлими бошлиғи, PhD доктори Салтанат Ашимова.
Иш 2025–2027 йилларга мўлжалланган илмий ва илмий-техник лойиҳалар танлови натижасида олинган грант доирасида амалга оширилмоқда. Тадқиқот асфальтбетон регенерацияси учун янгиловчи композициядан фойдаланиш орқали йўл қурилишига "яшил" технологияларни жорий этишга қаратилган. Лойиҳани амалга ошириш Қозоғистоннинг иқлим ва эксплуатация шароитларига мослаштирилган экологик тоза, маиший композицияни ишлаб чиқиш имконини беради. Унинг жорий этилиши йўл қопламаларининг сифати ва мустаҳкамлигини ошириш, шунингдек, саноатда айланма цикл тамойилларини ривожлантириш учун йўл очади.
Лойиҳа "яшил" инновацияларни ривожлантиришга ва барқарор ва экологик жиҳатдан масъулиятли иқтисодиётга ўтиш жараёнида Қозоғистоннинг ролини кучайтиришга қаратилган.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Қозоғистон суперасфальт ётқизишни бошлагани ҳақида хабар берган эдик.