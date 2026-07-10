Қозоғистонда аҳолининг реал даромадлари бир йилдан кейин илк бор ошди
ASTANA. Kazinform — Миллий иқтисодиёт вазирлиги ҳузуридаги Миллий статистика бюроси маълумотлари асосида 2026 йил I чорак якунлари бўйича аҳолининг реал пул даромадлари динамикасини таҳлил қилди.
Инфляция суръатларининг секинлашиши аҳоли реал даромадларининг бир йил ичида илк бор ижобий кўрсаткичга чиқишига таъсир қилди.
Миллий статистика бюроси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг I чорагида Қозоғистон аҳолисининг реал пул даромадлари сўнгги бир йилда биринчи марта ижобий ўсиш қайд этди.
“Ўтган йилнинг шу даврига нисбатан ушбу кўрсаткич 0,1 фоизга ошди. Аҳолининг жон бошига ўртача номинал пул даромади ойига 252 619 тенгени ташкил этди. Бу 2025 йил I чорак кўрсаткичига нисбатан 11,8 фоизга юқори. Бунда инфляция жараёнларининг аста-секин секинлашиши, хусусан, истеъмол нархларининг барқарорлашиши муҳим омил бўлди”, — дейилади хабарда.
Қайд этиш жоизки, йил бошидан буён йиллик инфляция даражаси изчил пасайиб, жорий йил июнь ойида 10,3 фоизга тушди.
Ёлланма меҳнатдан олинадиган даромадлар аҳолининг барча пул тушумларининг учдан икки қисмини ташкил этиб, фуқаролар фаровонлигининг асосий манбаи бўлиб қолмоқда. Шу билан бирга, иш ҳақи даражаси иқтисодиёт тармоқларига қараб сезиларли даражада фарқ қилади.
2026 йил I чорак якунларига кўра, ўртача ойлик номинал иш ҳақи 9,1 фоизга ошган бўлса, реал иш ҳақи индекси 97,7 фоизни ташкил этди.
Шунингдек, иш ҳақи ўсиши иқтисодий фаолият турларига қараб турлича бўлди.
Ўтган йилнинг шу даврига нисбатан ўртача ойлик иш ҳақининг энг юқори ўсиши қишлоқ хўжалиги соҳасида — 20,3 фоизга (реал ифодада — 7,7 фоизга), молия ва суғурта фаолиятида — 18,1 фоизга (5,7 фоиз), транспорт ва омборлаш соҳасида — 12,9 фоизга (1,1 фоиз), ишлаб чиқариш саноатида — 14 фоизга (2,1 фоиз) қайд этилди. Бу айрим тармоқларда, айниқса иқтисодиётнинг нефть бўлмаган секторларида иш ҳақининг илгарилаб ўсиши сақланиб қолаётганини кўрсатади.