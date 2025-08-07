Қозоғистонда Абай исмли нечта одам бор
ASTANА. Кazinform — Мамлакатда Абай исмли 18 763 киши бор, уларнинг аксарияти пойтахтда истиқомат қилади, дея хабар беради Миллий статистика бюроси.
Бу йил Қозоғистонда буюк шоир ва маърифатпарвар Абай Қўнонбайули таваллудининг 180 йиллиги нишонланади. Шу муносабат билан Миллий статистика бюроси унинг исми билан боғлиқ қизиқарли статистик маълумотларни эълон қилди.
— Мамлакатимизда 18 минг 763 нафар Абай исмли киши бор. Бу исм эгаларининг аксарияти Астана (2089 киши), Туркистон вилояти (2018 киши) ва Алмати шаҳрида (1719 киши) истиқомат қилади. Абай исмли энг кекса фуқаро 1932 йилда туғилган, — дейилади хабарда.
Бу исм энг кенг тарқалган ёш гуруҳи — 30-34 ёш, уларнинг сони — 3228 киши.
Жорий йилнинг биринчи ярмида туғилган 157 нафар чақалоққа Абай исми берилди.
Бу исм қизларга ҳам қўйилган бўлиб, Қозоғистонда Абай исмли 10 нафар аёл рўйхатга олинган.
Мамлакатда Иброҳим (Ибрагим, Иброҳим) исмли фуқаролар сони 35 404 нафарни ташкил этади.
Мамлакатдаги 1 вилоят, 1 шаҳар, 3 туман ва 26 қишлоқ улуғ сиймо номи билан аталган.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Абай музейи ташкил этилганига 85 йил тўлганлиги ҳақида хабар берган эдик.