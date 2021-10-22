10:42, 22 Октябр 2021 | GMT +6
Қозоғистонда 8 млн 124 минг киши вакцинанинг I-компоненти билан эмланди
NUR-SULTAN. Kazinform - Қозоғистонда коронавирусга қарши эмлашнинг I-чи компонентини олганлар сони 8 124 473 кишини ташкил этди, деб хабар беради Kazinform ҚР ССВ Telegram каналига таяниб.
«2021 йил 22 октябрь ҳолатига кўра, Қозоғистонда коронавирусга қарши вакцинанинг I-чи компоненти билан 8 124 473 киши эмланди. Вакцинанинг II-чи компоненти билан эмланганлар сони 7 269 888 кишини ташкил қилади», - дейилади хабарда.