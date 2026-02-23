OZ
    14:42, 23 Февраль 2026 | GMT +5

    Қозоғистонда 700 дан ортиқ булоқ аниқланди

    ASTANA. Kazinform —"Қазгидрогеология" миллий гидрогеология хизмати Қозоғистон Республикаси ҳудудидаги барча булоқларни ҳисобга олиш ишларини олиб бормоқда. Дастлабки маълумотларга кўра, бугунги кунга қадар 711 та потенциал булоқ аниқланган. Бу ҳақда ҚР Сув ресурслари ва ирригация вазирлиги хабар берди.

    Фото: Су ресурстары және ирригация министрлігі

    Бундан ташқари, фонд ва архив материаллари асосида мамлакатдаги 2772 та булоқни ўз ичига олган харита яратилди. Эслатиб ўтамиз, булоқлар сув ресурслари етишмовчилиги шароитида қўшимча сув манбаи сифатида кўриб чиқилади.

    Ҳозирда Қозоғистонда ичимлик ва техник сув таъминоти, суғориш ва бошқа мақсадлар учун 4803 та ер ости сув конлари ўрганилган. Давлат балансига кўра, кунига 43,2 миллион кубометр фойдаланишга яроқли захира рўйхатга олинган. Шундан ҳозирда атиги 1,5 миллион кубометр ёки 3,6% фойдаланилмоқда. Хусусан, маиший ичимлик суви захираси кунига 21,2 миллион кубометрни ташкил этади. Саноат ва техник эҳтиёжлар учун захира кунига 2,4 миллион кубометрни ташкил этади ва суғориш учун кунига 19,6 миллион кубометр ажратилган.

    “Қозоғистонда ер ости сувлари учун давлат мониторинг тармоғи фаолият юритади, унга тахминан 4 мингта мониторинг қудуғи киради. Улар сув сатҳи, ҳарорати ва сифатини кузатиш имконини беради. Гидрогеология соҳасини рақамлаштириш мақсадида мониторинг ва эксплуатация қудуқларини Сув ресурслари миллий ахборот тизимига интеграция қилиш бўйича ишлар олиб борилмоқда”, - деди "Қазгидрогеология" миллий гидрогеология хизмати бошқаруви раиси Болат Бекнияз.

