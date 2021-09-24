OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    09:46, 24 Сентябр 2021 | GMT +6

    Қозоғистонда 7 млн 447 минг киши вакцинанинг биринчи компоненти билан эмланди

    None
    None
    NUR-SULTAN. Kazinform - Қозоғистонда коронавирусга қарши эмлашнинг биринчи компонентини олганлар сони 7 447 463 кишини ташкил этди, деб хабар беради Kazinform ҚР Соғлиқни сақлаш вазирлигига таяниб.

    «2021 йил 23 сентябрь ҳолатига кўра, Қозоғистонда коронавирусга қарши вакцинанинг биринчи компоненти билан 7 447 463 киши эмланди. Вакцинанинг иккинчи компоненти билан эмланганлар сони 6 328 291 кишини ташкил қилади», - дейилади хабарда.

    Теглар:
    ҚР Соғлиқни сақлаш вазирлиги Жамият Тиббиёт Вакцина Статистика Асосий янгилик Соғлиқни сақлаш
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!