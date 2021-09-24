09:46, 24 Сентябр 2021 | GMT +6
Қозоғистонда 7 млн 447 минг киши вакцинанинг биринчи компоненти билан эмланди
NUR-SULTAN. Kazinform - Қозоғистонда коронавирусга қарши эмлашнинг биринчи компонентини олганлар сони 7 447 463 кишини ташкил этди, деб хабар беради Kazinform ҚР Соғлиқни сақлаш вазирлигига таяниб.
«2021 йил 23 сентябрь ҳолатига кўра, Қозоғистонда коронавирусга қарши вакцинанинг биринчи компоненти билан 7 447 463 киши эмланди. Вакцинанинг иккинчи компоненти билан эмланганлар сони 6 328 291 кишини ташкил қилади», - дейилади хабарда.