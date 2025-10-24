Қозоғистонда 63 та касб байрами нишонланади
ASTANA. Kazinform - Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев меҳнатнинг аҳамиятини тарғиб қилиш ва ишчиларнинг мавқеини ошириш сиёсатини мунтазам ва изчил олиб бормоқда. Бу ҳақда Давлат маслаҳатчиси Ерлан Қарин Telegram-каналида ёзган, деб хабар беради Kazinform.
Ерлан Қарин Президент 2025 йилни Ишчи касблари йили деб эълон қилганини эслатди. Давлат мукофотлари тизимига тўққизта янги фахрий унвон қўшилди: олимлар ва ихтирочилар, муҳандислар, меъморлар ва қурувчилар, кончилар ва кўмир қазиб олувчилар, геологлар ва саноат, транспорт, қишлоқ хўжалиги ва сув хўжалиги ишчилари учун.
Бундан ташқари, мамлакатда 63 та касб байрами нишонланади, Меҳнат куни айниқса муҳим аҳамиятга эга. Ҳар йили ўз меҳнати билан мамлакат тараққиётига шахсий ҳисса қўшган фуқароларга давлат мукофотлари топширилади.
Республика куни арафасида Президент турли соҳалардаги 500 дан ортиқ ишчиларга, 138 нафар меҳнат сулолалари вакилларига ва 200 дан ортиқ олимлар, ўқитувчилар ва тиббиёт ходимларига давлат мукофотларини бериш тўғрисидаги фармонни имзолади.
Олий давлат мукофоти бўлган «Қозоғистон Меҳнат Қаҳрамони» унвони кўп йиллик тажрибага эга ва меҳнат сулолалари вакиллари бўлган механизатор М. Қаражуманов ва кончи С. Чернобайга берилди.
Эслатиб ўтамиз, Республика куни арафасида Президент бир гуруҳ фуқароларни давлат мукофотлари билан тақдирлагани ҳақида хабар бергандик.