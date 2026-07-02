Қозоғистонда 5,6 минг километр электр тармоқлари таъмирланди
ASTANА. Кazinform — 2026–2027 йиллардаги куз-қиш даврига тайёргарлик режа асосида олиб борилмоқда.
Энергетика вазирлигининг Давлат энергетика текшируви ва назорати қўмитасида ҳудудий электр тармоқлари компаниялари раҳбарлари билан ишчи йиғилиш бўлиб ўтди. Йиғилишда яқинлашиб келаётган иситиш мавсумига тайёргарлик кўриш, электр тармоқларининг ишончлилигини ошириш ва ҳудудий электр тармоқлари компанияларининг самарадорлигини ошириш масалалари кўриб чиқилди.
Қўмита раиси Ержан Ертаев электр тармоқларининг ишончли ишлаши мамлакатнинг энергия хавфсизлигини ва истеъмолчиларни электр энергияси билан узлуксиз таъминлашнинг асосий шартларидан бири эканлигини таъкидлади. Иситиш мавсуми арафасида таъмирлаш кампанияларини ўз вақтида ва сифатли ўтказишга ҳамда энергия тизимининг барқарор ишлашини таъминлашга алоҳида эътибор қаратилмоқда.
Йиғилишда ўтган иситиш мавсуми натижасида 17 минг километрдан ортиқ электр узатиш линиялари, 420 та подстанция ва 3599 та тақсимлаш ва трансформатор подстанциялари тўлиқ таъмирлангани таъкидланди. Амалга оширилган ишлар натижасида технологик қоидабузарликлар сони 5 фоизга камайди, ҳудудий электр тармоқлари компаниялари тармоқлари орқали электр энергиясини узатиш ҳажми эса 4 фоизга ошди.
2026–2027 йиллардаги куз-қиш даврига тайёргарлик режа асосида олиб борилмоқда. Бу йил 17 098 километр электр узатиш линиялари, 444 та подстанция ва 3408 та тақсимлаш, трансформатор ва комплекс трансформатор подстанцияларида капитал таъмирлаш ишлари олиб борилиши режалаштирилган. Бугунги кунга қадар 5600 километрдан ортиқ электр узатиш линиялари, 121 та подстанция ва 1215 та тақсимлаш, трансформатор ва комплекс трансформатор подстанциялари таъмирланди.
Йиғилишда шунингдек, энергетика соҳасидаги норматив-ҳуқуқий базани янада такомиллаштириш масалалари ҳам кўриб чиқилди. Электр узатиш хизматларини лицензиялаш, электр тармоқлари инфратузилмасини модернизация қилиш механизмларини ишлаб чиқиш, шунингдек, электр тармоқларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш ва соҳанинг кадрлар салоҳиятини мустаҳкамлаш бўйича таклифлар муҳокама қилинди.
Шунингдек, ҳудудий электр тармоқлари компанияларининг ҳозирги ҳолати таҳлил қилинди. Электр тармоқларининг техник ҳолати, таъмирлаш ва модернизация ишлари ҳажми ва электр таъминотининг ишончлилиги кўриб чиқилди. Муҳокама натижаларига кўра, корхоналар самарадорлигини янада оширишнинг устувор йўналишлари аниқланди.
Йиғилишни якунлаб, Ержан Ертаев иситиш мавсумига тайёргарлик қисқа муддатли чора-тадбирлар билан чекланиб қолмаслиги кераклигини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, ҳар бир корхона электр тармоқлари инфратузилмасини босқичма-босқич модернизация қилиш, ускуналарнинг эскиришини тизимли равишда камайтириш, модернизация ҳажмини ошириш ва электр таъминотининг ишончлилигини оширишга қаратилган узоқ муддатли ривожланиш стратегиясини шакллантириши керак.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон–Хитой музокаралари: атом энергетикаси бўйича янги йўналишлар белгиланди.