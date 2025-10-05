08:37, 05 Октябрь 2025 | GMT +5
Қозоғистонда 5 октябрь куни кутилаётган об-ҳаво маълумоти
ASTANA. Kazinform — «Қазгидромет» РДК 2025 йил 5 октябрь учун Қозоғистондаги синоптик вазият ва хавфли об-ҳаво ҳодисалари прогнозини эълон қилди, деб хабар беради Kazinform.
Қозоғистоннинг аксарият ҳудудларида шимоли-ғарбий антициклон таъсирида об-ҳаво ёғингарчиликсиз бўлади. Фақат республика шимолида ва шарқида атмосфера фронтларининг ўтиши билан ёмғир ва қор кўринишида ёғингарчилик кутилмоқда. Жануб ва жануби-ғарбда кучли шамол эсиши, туман, чанг бўронлари, шарқда эса ер музлаши кутилмоқда.
Ғарбий, шимолий ва Жамбилнинг тоғли ҳудудлари, шимолий ва жанубий Алмати вилоятлари, шимолий ва марказий Жетису вилоятида 1-3°С даражагача совуқ бўлиши кутилмоқда.