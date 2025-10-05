OZ
Тренд:
    08:37, 05 Октябрь 2025

    Қозоғистонда 5 октябрь куни кутилаётган об-ҳаво маълумоти

    ASTANA. Kazinform — «Қазгидромет» РДК 2025 йил 5 октябрь учун Қозоғистондаги синоптик вазият ва хавфли об-ҳаво ҳодисалари прогнозини эълон қилди, деб хабар беради Kazinform.

    snow, autumn
    Photo credit: Mukhtor Kholdorbekov/Kazinform

    Қозоғистоннинг аксарият ҳудудларида шимоли-ғарбий антициклон таъсирида об-ҳаво ёғингарчиликсиз бўлади. Фақат республика шимолида ва шарқида атмосфера фронтларининг ўтиши билан ёмғир ва қор кўринишида ёғингарчилик кутилмоқда. Жануб ва жануби-ғарбда кучли шамол эсиши, туман, чанг бўронлари, шарқда эса ер музлаши кутилмоқда.

    Ғарбий, шимолий ва Жамбилнинг тоғли ҳудудлари, шимолий ва жанубий Алмати вилоятлари, шимолий ва марказий Жетису вилоятида 1-3°С даражагача совуқ бўлиши кутилмоқда.

    Теглар:
    Об-ҳаво
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
