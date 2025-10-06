Қозоғистонда 35 млн тонна чорва озуқаси тайёрланди
ASTANA.Kazinform — 2025-2026 йиллар қиш мавсумига тайёргарлик кўриш доирасида қишлоқ хўжалиги ҳайвонлари учун озуқа тайёрлаш бўйича ишлар фаол давом эттирилмоқда.
Маҳаллий ижро ҳокимияти органларининг маълумотларига кўра, 24,7 миллион тонна пичан (режага нисбатан 100,9 фоиз), 1,8 миллион тонна сенаж (108,6 фоиз), 2,7 миллион тонна омихта ем (48,9 фоиз), 1,8 миллион тонна сомон (88,0 фоиз), 3,7 миллион тонна силос (79 фоиз) тайёрланди.
Фаол иш Шимолий Қозоғистон вилоятида (125,2 фоиз), Абай, Ақмола, Ақтўбе, Жамбил, Алмати, Қостанай, Шарқий Қозоғистон вилоятлари ва Чимкент шаҳрида (100 фоиз), шунингдек, Жетису вилоятида (104,5 фоиз) кузатилмоқда.
Тайёрланган чорва озуқаларининг белгиланган ҳажмлари ҳайвонларни тўлиқ озиқлантириш, режали ҳосил ва насл олиш, шунингдек, чорва молларининг хавфсизлигини таъминлаш имконини беради.
Умуман олганда, республикада чорва озуқаси билан боғлиқ вазият барқарор.