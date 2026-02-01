OZ
    Қозоғистонда 35 мингдан ортиқ хорижий талабалар таҳсил олмоқда

    АSTANА. Kazinform — Қозоғистонда 88 давлатдан келган 35 мингдан ортиқ хорижий талабалар олий таълим олмоқда. Бу ҳақда Фан ва олий таълим вазирлиги маълум қилди.

    талабалар
    Фото: unsplash

    – 2025 йилда Қозоғистонда 88 давлатдан келган 35 мингдан ортиқ хорижий талабалар таҳсил олди. Бу кўрсаткич бир йилда тахминан 11 фоизга ўсган, — дейилади вазирликдан.

    Вазирлик маълумотига кўра, хорижий талабаларнинг асосий қисми Ҳиндистон, Туркманистон, Ўзбекистон, Хитой ва Россиядан келади.

    – Қозоғистон халқаро таълим соҳасини фаол ривожлантириб, хорижий университетлар билан ҳамкорликни кучайтирмоқда. Ҳукуматнинг асосий мақсадларидан бири – 2029 йилга бориб хорижий талабалар сонини 150 мингга етказиш. Бу йўналишдаги сиёсат Қозоғистонни Евроосиё маконидаги минтақавий таълим марказига айлантиришни кўзлайди, - дейди мутасаддилар.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Халқаро ОТМлар филиалларининг очилиши Қозоғистонга нима бериши ҳақида ёзган эдик.

    Бекабат Узаков
