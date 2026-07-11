KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Қозоғистонда 35 минг тоннадан ортиқ музқаймоқ ишлаб чиқарилди

    ASTANA. Kazinform — 2026 йил январь-май ойлари якунларига кўра, Қозоғистонда 35,1 минг тонна музқаймоқ ишлаб чиқарилгани маълум бўлди.

    Қазақстанда 2025 жылы балмұздақ экспорты импорттан асып түсті
    Фото: Сауда және интеграция министрлігі

    Миллий статистика бюроси матбуот хизмати маълумотларига кўра, энг юқори ишлаб чиқариш ҳажми Алмати вилоятига тегишли - 23,3 минг тонна ёки умумий ишлаб чиқаришнинг 66,3%.

    Энг йирик ишлаб чиқарувчилар Туркистон вилояти (6,0 минг тонна), Алмати шаҳри (1,3 минг тонна) ва Ақмола вилояти (1,1 минг тонна).

    “Ишлаб чиқарилган маҳсулотларнинг асосий қисмини қаймоқли музқаймоқ (15,2 минг тонна) ва пломбир (14,3 минг тонна) ташкил этди. Бу умумий ишлаб чиқариш ҳажмининг 80% дан ортиғини ташкил этади”, — дейилади статистик маълумотларда.

    Савдо Статистика Музқаймоқ Ишлаб чиқариш
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф