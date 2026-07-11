Қозоғистонда 35 минг тоннадан ортиқ музқаймоқ ишлаб чиқарилди
ASTANA. Kazinform — 2026 йил январь-май ойлари якунларига кўра, Қозоғистонда 35,1 минг тонна музқаймоқ ишлаб чиқарилгани маълум бўлди.
Миллий статистика бюроси матбуот хизмати маълумотларига кўра, энг юқори ишлаб чиқариш ҳажми Алмати вилоятига тегишли - 23,3 минг тонна ёки умумий ишлаб чиқаришнинг 66,3%.
Энг йирик ишлаб чиқарувчилар Туркистон вилояти (6,0 минг тонна), Алмати шаҳри (1,3 минг тонна) ва Ақмола вилояти (1,1 минг тонна).
“Ишлаб чиқарилган маҳсулотларнинг асосий қисмини қаймоқли музқаймоқ (15,2 минг тонна) ва пломбир (14,3 минг тонна) ташкил этди. Бу умумий ишлаб чиқариш ҳажмининг 80% дан ортиғини ташкил этади”, — дейилади статистик маълумотларда.