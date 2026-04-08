Қозоғистонда 285 та музей фаолият юритади
Қозоғистонда музей маданиятига қизиқиш ортиб бормоқда. 2026 йилнинг дастлабки уч ойи натижаларига кўра, мамлакат музейларига 822 791 киши ташриф буюрган.
Бу кўрсаткичларга музей инфратузилмасини ривожлантириш, экспозицияларни янгилаш ва жамоатчилик, айниқса ёшлар ва сайёҳлар учун замонавий форматларни жорий этиш бўйича олиб борилган ишлар натижасида эришилди.
Ҳозирда республикада 285 та музей фаолият юритмоқда. Улар орасида 5 та республика музейи, 12 та музей-қўриқхона, 15 та минтақавий тарихий ва ўлкашунослик музейи, 71 та мемориал ва 16 та санъат музейи, шунингдек, шаҳар, туман ва қишлоқ музейлари бор.
Бундан ташқари, кўргазма ва маърифий ишлар ҳам жадал ривожланмоқда.
Йил бошидан бери 1219 та кўргазма ташкил этилди, янги экспозициялар ва тематик заллар очилди, 4200 дан ортиқ маданий ва маърифий тадбирлар ўтказилди. Булар орасида маърузалар, экскурсиялар, таълим дастурлари ва интерактив лойиҳалар бор.
Йирик кўргазма лойиҳаларини амалга ошириш ва халқаро ҳамкорликни ривожлантириш бўйича ишлар ҳам давом этмоқда. 2026 йилнинг биринчи чорагида республика ва халқаро миқёсда 28 та муҳим лойиҳа амалга оширилди. Улар орасида мамлакат тарихи ва маданиятининг асосий босқичларини акс эттирувчи тематик, юбилей ва кўчма кўргазмалар ўтказилди.
Қозоғистон музейлари 26 та халқаро кўргазма, фестивал ва саноат форумларида иштирок этиб, хорижий ҳамкорлар билан қўшма лойиҳаларни амалга оширди. Бу халқаро алоқаларни кенгайтирди ва янги келишувларга йўл очди.