Қозоғистонда 2050 йилга бориб қайта тикланадиган энергия манбалари 50 фоизга етади
ASTANА. Кazinform – Бишкекда Марказий Осиё мамлакатларидан аёл етакчилар, экспертлар ва давлат органлари вакиллари иштирок этган “Сув ресурслари ва энергетика соҳасида аёллар” минтақавий мулоқоти бўлиб ўтди.
Учрашувнинг асосий мавзуси аёлларнинг иқлим барқарорлигини таъминлаш, сув хавфсизлиги ва минтақада энергетика ўтишини рағбатлантиришдаги роли бўлди.
Қозоғистонни форумда Қозоғистон Республикаси Энергетика вазирлигининг қайта тикланадиган энергия манбалари департаменти бош мутахассиси Айнара Айдинқизи тақдим этди. У ўз нутқида энергетика соҳасидаги аёлларнинг профессионал ҳамжамиятини мустаҳкамлашга қаратилган ишларни таъкидлади. Хусусан, у Qazaq Green қошидаги Адолатли энергияга ўтиш бўйича аёллар қўмитаси ва KazEnergy қошидаги аёллар энергетика клубининг ташаббуслари етакчиликни ривожлантириш, тажриба алмашиш ва профессионал ўсишга ҳисса қўшишини таъкидлади.
Қозоғистон аёлларни энергетика ўтиш жараёнига кенг жалб қилишни; профессионал ривожланиш ва карьера ўсиши учун имкониятлар яратишни; ҳудудлараро мулоқот ва ҳамкорликни кенгайтиришга устувор аҳамият беришни мақсад қилган.
Қозоғистон қайта тикланадиган энергия манбаларининг улушини 2030 йилга бориб 15% га, 2050 йилга бориб эса 50% га етказишни мақсад қилган.
Ҳозирда қайта тикланадиган энергия соҳасида 2000 га яқин мутахассис ишлайди, уларда аёллар улуши барқарор равишда ўсиб бормоқда. Ушбу тенденцияни давом эттириш учун аёлларнинг стратегик режалаштириш, лойиҳаларни бошқариш ва қарорлар қабул қилишда фаол иштирок этиши учун шароит яратиш муҳимдир.