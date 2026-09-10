Қозоғистонда 2029 йилга бориб полиэтилен ва бутадиен ишлаб чиқариш йўлга қўйилади
ASTANA. Kazinform — Қозоғистонда 2029 йилга бориб йирик нефть-газ-кимё лойиҳаларини ишга тушириш режалаштирилмоқда. Улар орасида полиэтилен, бутадиен ва карбамид ишлаб чиқарадиган корхоналар ҳам бор.
Бу ҳақда Астанада бўлиб ўтган «Марказий Осиё ва Каспий минтақасининг нефть-газ-кимё саноати ва нефтьни қайта ишлаш» мавзусидаги 13-бизнес саммити доирасидаги ялпи мажлисда маълум қилинди.
Энергетика вазирлиги Нефть-газ-кимё департаменти директори Темирлан Уркимбаевнинг айтишича, нефть-газ-кимё саноати қайта ишлаш саноатини ривожлантиришнинг истиқболли йўналишларидан бири ҳисобланади.
Соҳани ривожлантириш мақсадида Энергетика вазирлиги 2024 йил октябрь ойида 2024-2030 йилларга мўлжалланган нефть-газ-кимё саноатини ривожлантириш бўйича йўл харитасини тасдиқлади. Ҳужжат олтита асосий йўналиш ва 34 та чора-тадбирни қамраб олган.
Йўл харитаси доирасида умумий инвестициялар ҳажми қарийб 12 млрд долларни ташкил этадиган бешта йирик лойиҳани амалга ошириш кўзда тутилган. Уларнинг амалга оширилиши натижасида 20 минггача доимий ва вақтинчалик иш ўрни яратилиши кутилмоқда.
Шунингдек, хомашёни ички истеъмол қилиш ҳажмини ошириш, ишлаб чиқариш ва экспорт салоҳиятини кенгайтириш режалаштирилмоқда.
Полиэтилен заводи 2029 йилда ишга туширилади
Қозоғистонда йилига 1,25 млн тонна полиэтилен ишлаб чиқарадиган завод қурилиши давом этмоқда. Корхонани 2029 йилда фойдаланишга топшириш режалаштирилган.
Заводни зарур хомашё билан таъминлаш учун газни ажратиш мажмуаси ҳам қурилмоқда. Унинг қурилиши ҳам 2029 йилда якунланиши керак.
Бундан ташқари, мамлакатда йилига 339 минг тоннагача бутадиен ва 880 минг тонна карбамид ишлаб чиқаришга мўлжалланган лойиҳалар амалга оширилмоқда.
Айни пайтда Қозоғистонда йилига 500 минг тонна полипропилен ишлаб чиқариш қувватига эга «Kazakhstan Petrochemical Industries» корхонаси фаолият юритмоқда. 2025 йилда завод 375 минг тонна маҳсулот ишлаб чиқарган.
Вазирлик нефть-газ-кимё соҳасида хомашё қазиб олишдан тортиб, базавий нефть-кимё маҳсулотларини ишлаб чиқариш ва уларни кейинги қайта ишлашгача бўлган тўлиқ ишлаб чиқариш занжири шаклланиб бораётганини таъкидлади.