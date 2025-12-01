Қозоғистонда 2026 йилда ойлик ҳисоб кўрсаткичи, нафақалар ва жарималар қандай ўзгаради
ASTANА. Каzinform – 2026 йил 1 январдан бошлаб Қозоғистонда ойлик ҳисоб кўрсаткичи (ОҲК — Ўзбекистондаги БҲМнинг муқобили — таҳ.) 4325 тенгени ташкил этади. Бу бир қатор тўловлар миқдорига таъсир қилади. Кazinform мухбири нафақалар, давлат божи ва энг кўп учрайдиган қоидабузарликлар учун жарималар миқдори қанчага ошишини ҳисоблаб чиқди.
Ойлик ҳисоб кўрсаткичи (ОҲК) кўплаб ҳисоб-китобларда қўлланилади. Давлат ушбу индикатор ёрдамида бюджетдан ижтимоий тўловларни ҳисоблаб чиқади ва жарималар, давлат божлари ва бошқа мажбурий тўловлар ҳам ушбу индикатор ёрдамида ундирилади.
2026 йилда энг машҳур давлат божлари миқдори
- Шахсий гувоҳнома (бериш ёки алмаштириш) — 865 тенге (0,2 ОҲК);
- 16 ёшгача бўлган болалар учун Қозоғистон Республикасининг 24 саҳифали паспорти — 17 300 тенге (4 ОҲК).
- Қозоғистон Республикасининг 36 саҳифали паспорти — 34 600 тенге (8 ОҲК);
- Қозоғистон Республикасининг 48 саҳифали паспорти — 51 900 тенге (12 ОҲК).
Давлат нафақалари
Ижтимоий тўловлар орасида ОҲК асосан туғруқ ва бола парвариши билан боғлиқ нафақаларни, шунингдек, давлат хизматчиларига бир марталик бонуслар ва бошқа тўловларни ўз ичига олади. Шунинг учун, 2026 йилда ОҲКнинг ошиши билан бирга, бу миқдорлар ҳам ошади.
Туғруқ билан боғлиқ бир марталик нафақалар:
— биринчи, иккинчи ва учинчи бола учун — 164 350 тенге (38 ОҲК);
— тўртинчи ва ундан ортиқ болалар учун — 272 475 тенге (63 ОҲК).
1,5 ёшгача болани парвариш қилиш учун ойлик нафақалар:
— биринчи бола учун — 24 912 тенге (5,76 ОҲК);
— иккинчи бола учун — 29 453 тенге (6,81 ОҲК);
— учинчи бола учун — 33 951 тенге (7.85 ОҲК);
— тўртинчи ва ундан ортиқ бола учун — 38 493 тенге (8.90 ОҲК).
Кўп болали оилалар учун давлат тўловлари:
— 4 бола — 69 330 тенге (16.03 ОҲК);
— 5 бола — 86 673 тенге (20.04 ОҲК):
— 6 бола — 104 016 тенге (24.05 ОҲК);
— 7 бола — 121 360 тенге (28.06 ОҲК);
— 8 ва ундан ортиқ бола — ҳар бир бола учун 17 300 тенге (4 ОҲК).
Ёш мутахассислар учун устама ҳақи ҳам ошади, қишлоқ жойларига ишлаш учун кўчиб бораётганлар учун унинг миқдори 2026 йилда 432 500 тенге (100 ОҲК) ни ташкил қилади.
Шу билан бирга, уй-жой сотиб олиш ёки қуриш учун бюджет кредити 10 812 500 тенге (2500 ОҲК) га етади, йиллик фоиз ставкаси — 1%.
Ҳарбий хизматчилар учун дала тўловлари ҳам ошади, келгуси йили уларнинг миқдори кунига 5190 тенге (1,2 ОҲК) ни ташкил қилади.
Қозоғистонда энг кўп қўлланиладиган жарималар қанчага ошади?
Маъмурий ҳуқуқбузарликлар учун жарималарнинг аксарияти ОҲК билан боғлиқ. Улардан энг кенг тарқалгани йўл ҳаракати қоидаларини бузишдир.
- “Тўхташ ва тўхташ қоидаларини бузиш” — 21 625 тенгедан (5 БҲМ) 43 250 тенгегача (10 ОҲК)
Жарима миқдори ҳайдовчи транспорт воситасини йўлакда, майсазорда, жамоат транспорти тўхташ жойида, тақиқланган белги остида тўхтатганига ёки бошқа транспорт воситаларининг чиқиш йўлини тўсиб қўйганига боғлиқ.
- “Тезликни ошириш” — 21 625 тенге (5 ОҲК)
Белгиланган чегарадан +1–40 км/соат ошиб кетгани учун жарима солинади.
- “Светофор сигналларини бузиш” — 43 250 тенге (10 ОҲК)
Қизил чироқдан ўтиш ёки тўхташ имконияти бўлганида сариқ чироқда тўхтамаслик ҳолатлари учун жарима солинади.
- “Белгилар ва йўл белгилари талабларига риоя қилмаслик” — 12 975 тенге (3 ОҲК)
Йўл белгилари талабларига риоя қилмаслик ёки тўлиқ чизиқни кесиб ўтгани учун жарима солинади.
- “Транспорт воситасини бошқариш қоидаларини бузиш” — 21 625 тенге (5 ОҲК)
Агар транспорт воситаси эскирган шиналар, ишламайдиган фаралар, носоз тормозлар ёки нотўғри ўрнатилган давлат рақамлари билан бошқарилса, жарима солинади.
- “Йўловчи ва юк ташиш талабларини бузиш” — 21 625 тенге (5 ОҲК)
Агар ҳайдовчи ёки йўловчи хавфсизлик камарини тақмаса ва мотоциклчи дубулға тақмаса, жарима солинади.
- “Пиёдалар ҳаракати қоидаларини бузиш” — 8 650 тенге (2 ОҲК)
Рухсат этилмаган жойда йўлни кесиб ўтиш, қизил светофорда ўтиш ёки ҳаракатланиш тақиқланган йўл қисмида ҳайдаш учун жарима.
- “Жамоат жойларига ахлат ташлаш” — 43 250 тенге (10 ОҲК)
Кўчаларга, ҳовлиларга, кириш жойларига, автобус бекатларига ёки ўрмон парклари ҳудудларига ахлат ташлаганлик учун жарима солинади.
- "Спиртли ичимликлар ичиш ёки маст ҳолда жамоат жойларига келиш" — 21 625 тенге (5 ОҲК)
Ҳовлиларда, кириш жойларида, ўйин майдончаларида, кўчаларда спиртли ичимликлар ичиш, шунингдек, жамоат жойларига маст ҳолда келиш ҳолатлари учун жазо.
- "Кечаси тартибсизлик"
— жисмоний шахслар учун — 21 625 тенге (5 ОҲК)
— кичик бизнес ва нодавлат ташкилотлар учун — 43 250 тенге (10 ОҲК)
— ўрта бизнес учун — 64 875 тенге (15 ОҲК)
— йирик бизнес учун — 216 250 тенге (50 ОҲК)
- "Тақиқланган жойларда чекиш" — 21 625 тенге (5 ОҲК)
Кириш жойларида, ўйин майдончаларида, жамоат транспортида, автобус бекатларида, маъмурий биноларда ва чекиш бутунлай тақиқланган бошқа жойларда чекиш учун жарима.
- "Майда безорилик" — 86 500 тенге (20 ОҲК)
Майда безорилик жамоат жойида ҳақорат қилиш, пиёдаларни уриш, тажовузкор хатти-ҳаракатларни намойиш этиш ёки жамоат тартибини қасддан бузишнинг бошқа шаклларини ўз ичига олади.