Қозоғистонда 2026 йилда кредитга мол олганлар учун 85 фоиз давлат кафолати берилади
ASTANА. Каzinform – Ҳукумат йиғилишидан кейинги матбуот анжуманида қишлоқ хўжалиги вазири Айдарбек Сапаров чорвачилик кредитга мол олишни истаган, аммо гаровга қўядиган активлари бўлмаган фермерларга давлат томонидан кўрсатилаётган ёрдам ҳақида гапирди.
- Кафолат сиёсати масаласи ҳал қилинганини айтишимиз мумкин. Кредит миқдорининг 85 фоизи "Даму" жамғармаси орқали кафолатланади. Сансалорлик бўлмаслиги учун портфел кафолатини яратдик. "Аграр кредит корпорацияси" дарҳол аризаларни қабул қилади ва 85 фоиз кафолат беради. Шунингдек, биз ушбу дастурни чорвачиликка ҳам жорий этмоқчимиз, - деди у.
Вазирнинг сўзларига кўра, ушбу ташаббус учун кенг қамровли режа ишлаб чиқилмоқда.
- Биз режани йил охирига қадар якунлаймиз ва келгуси йилда уни қўллаб-қувватлашни бошлаймиз. Бу қишлоқ хўжалиги учун катта ёрдам бўлади. Энди маҳаллий ижтимоий тадбиркорлик корпорациялари ҳам фермерларга кредитлар бермоқда. Уларнинг кафолат сиёсати эса мувофиқлаштириш кенгашлари томонидан белгиланади, - деди вазир.