Қозоғистонда 18,4 миллион тонна ғалла йиғиб олинди
ASTANA. Kazinform — Мамлакатимиз ҳудудларида ҳам ўрим-йиғим кампанияси давом этмоқда. Ғалла ва дуккакли экинларни йиғиб олиш учун мўлжалланган майдонлар 16 миллион гектардан ошади. Бу ҳақда Қишлоқ хўжалиги вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Бугунги кунга қадар 12 миллион гектар ёки умумий экин майдонларининг 74,9 фоизи ўриб олинди. Натижада 18,4 миллион тонна ғалла йиғиб олинди. Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчилари томонидан ғалла экинларидан ташқари, 1 миллион тонна ёғли ўсимликлар, 2,1 миллион тонна картошка ҳосили 227,4 центнердан, сабзавот маҳсулотларидан 3 миллион тонна ҳосил етиштирилиб, ҳар гектардан 298,1 центнердан ҳосил олинди.
Жумладан, 413,7 минг тоннадан ортиқ карам ҳосили (322,7 центнер/га), 762,3 минг тонна пиёз (417,0 центнер/га), шунингдек, 313,4 минг тонна сабзи (289 центнер/га) ҳосил олинди. Ўрим-йиғим кампанияси уюшқоқлик билан ва ўз вақтида, агротехника талаблари асосида ўтказиляпти.
Айтиш жоизки, шу вақт мобайнида 777 минг тонна ғалла экспорт қилинди.