Қозоғистонда 172 та ёзги оромгоҳ хавфсиз деб топилди
ASTANА.Кazinform — Белгиланган хавфсизлик талабларига жавоб берадиган 172 та мавсумий болалар дам олиш марказлари ижобий санитария-эпидемиология хулосаларини олди.
Мавсум бошланишидан олдин санитария-эпидемиология хизмати мутахассислари ичимлик суви сифатини, овқатланиш пунктлари, турар жой бинолари, ҳудудлар, пляжлар ва сузиш ҳавзаларининг ҳолатини текширдилар. Санитария хулосаси бўлмаган оромгоҳларнинг ишлашига йўл қўйилмайди.
Соғлиқни сақлаш вазирлиги ҳар бир сменада болалар дам олиш ташкилотлари ишини доимий равишда мониторинг қилишни ташкил этди.
Ота-оналарга Санитария-эпидемиология назорати қўмитасининг расмий веб-сайтида доимий равишда янгиланиб турадиган санитария-эпидемиология хулосаларига эга оромгоҳлар рўйхати билан олдиндан танишиб чиқиш тавсия этилади.
Қўмита болалар учун хавфсиз ва соғлом таътилни таъминлаш ёзги дам олиш кампаниясининг устувор йўналишларидан бири бўлиб қолишини таъкидлади.
Эслатиб ўтамиз, 2026 йил ёзида Астана атфрофида қандай дам олиш масканлари мавжуд эканлиги ҳақида ёзган эдик.