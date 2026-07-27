Қозоғистонда 15,9 миллион тонна ем-хашак тайёрланди — Қишлоқ хўжалиги вазирлиги
ASTANА. Кazinform — Қозоғистонда ем-хашак тайёрлаш кампанияси давом этмоқда. Вилоят ҳокимликларининг маълумотларига кўра, бугунги кунга қадар 15,9 миллион тонна ем-хашак тайёрланди.
Шундан 13,7 миллион тоннаси пичан, 1,2 миллион тоннаси омухта ем ва 46,4 минг тоннаси силос, деб хабар беради ҚР Қишлоқ хўжалиги вазирлиги матбуот хизмати.
Матбуот хизматининг маълумотларига кўра, ем-хашак захирасини шакллантириш ишлари Қишлоқ хўжалиги вазирлиги ва вилоят ҳокимликлари томонидан биргаликда тасдиқланган 2026-2027 йилларда чорва молларини қишлашга тайёргарлик кўришга мувофиқ амалга оширилмоқда.
— Режада 25,7 миллион тонна пичан, 2,3 миллион тонна омухта ем, 2,8 миллион тонна силос, 4,8 миллион тонна сомон ва 5,7 миллион тонна кучли калорияли озуқа тайёрлаш кўзда тутилган. Ем-хашак захирасини мустаҳкамлашнинг муҳим йўналишларидан бири озуқа экинлари экиладиган майдонларни кенгайтиришдир. Бу йил уларнинг умумий ҳажми 3,32 миллион гектардан ошди, бу ўтган йилга нисбатан 243 минг гектарга кўп. Шу билан бирга, экин майдонларидаги озуқа экинларининг улуши 14 фоизгача ошди. Бу чорвачиликни зарур миқдорда ем-хашак билан таъминлаш учун қўшимча имконият яратади, — дейилади хабарда.
Қишлоқ хўжалиги вазирлиги ем-хашак тайёрлаш кампаниясининг боришини доимий равишда кузатиб бормоқда. Тезкор штаб йиғилишларида ем-хашак тайёрлаш суръати, ҳудудларда ишларни мувофиқлаштириш, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчиларини зарур ресурслар билан таъминлаш ва режалаштирилган кўрсаткичларнинг бажарилиши мунтазам равишда кўриб чиқилади.
Мақсадли чора-тадбирларнинг тўлиқ амалга оширилиши келгуси қиш даврида чорвачилик секторининг ем-хашакка бўлган эҳтиёжини тўлиқ қондиради ва етарли захираларни шакллантиради.