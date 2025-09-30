Қозоғистонда 15 мингдан ортиқ чет эл фуқаролари меҳнат қилади
ASTANA. Kazinform — 2025 йил 1 сентябрь ҳолатига кўра, маҳаллий ижро ҳокимияти органлари рухсати билан Қозоғистонда 15 054 нафар чет эл фуқароси ишламоқда. Бу ҳақда ҚР Меҳнат ва аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш вазирлиги хабар берди.
Хорижий ишчи кучини жалб этиш учун берилган рухсатномалар қаторига қуйидаги тоифалар киради: раҳбарлар ва уларнинг ўринбосарлари учун 561 та рухсатнома (биринчи тоифа), таркибий бўлинма раҳбарлари учун 2 348 та рухсатнома (иккинчи тоифа). Хорижий ишчи кучининг асосий қисми учинчи (мутахассислар) ва тўртинчи (малакали ишчилар) тоифаларига тўғри келади - мос равишда 3980 ва 1052 киши. Шунингдек, мавсумий ишларга 3099 нафар, корпоратив трансферлар доирасида эса 4015 нафар фуқаро жалб этилган.
“Ҳозирда Қозоғистонда хорижлик ишчи кучини жалб этувчи 1909 иш берувчи мавжуд. Уларда 341 мингдан ортиқ Қозоғистон фуқаролари ишлайди, бу умумий ходимлар сонининг 96 фоизини ташкил этади. Иқтисодий фаолият билан банд бўлган аҳолининг энг кўп қисми қурилиш соҳасида – 4 929 киши, қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалигида – 3140 киши, тоғ-кон саноати - кончилик ва карьерларни қазиб олиш – 1240 киши, ишлаб чиқаришда – 1122 киши”, - дейилади ҳисоботда.
Меҳнат мигрантларининг асосий келиб чиқиш мамлакатлари: Хитой — 5 545 киши, Ўзбекистон — 2 696 киши, Туркия — 1 076 киши, Ҳиндистон — 1 052 киши.
Эслатиб ўтамиз, Ички меҳнат бозорини ҳимоя қилиш мақсадида Қозоғистон Республикаси Меҳнат ва аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш вазирлиги ҳар йили республикага чет эллик мутахассисларни жалб этиш учун квотани белгилайди ва тақсимлайди. 2024 йилда умумий квота республикадаги ишчи кучига нисбатан 0,23 фоиз ёки 22 минг бирлик қилиб белгиланган.
Жорий йил август ойидан бошлаб меҳнат фаолиятини амалга ошириш учун мавсумий хорижий ишчилар касблари рўйхати кенгайтирилиши муносабати билан вазирнинг буйруғи билан республика бўйича ишчилар сонига нисбатан 0,25 фоиз ёки 19,4 минг бирлик умумий квоталар белгиланди.