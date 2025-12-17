Қозоғистонда 11 ойда 16,9 миллион квадрат метр уй-жой фойдаланишга топширилди
ASTANA. Kazinform — Қозоғистоннинг 19 та ҳудудида қурилиш ишларининг ўсиши кузатилди. Бу ҳақда бугун Ҳукумат йиғилишида Бош вазир ўринбосари – Миллий иқтисодиёт вазири Серик Жуманғарин маълум қилди.
Вазирнинг сўзларига кўра, жорий йилнинг 11 ойида ишлаб чиқариш саноатида ишлаб чиқариш ҳажми 5,9 фоизга ошган. Ўсиш 17 та ҳудудда қайд этилди. Энг юқори ўсиш Шимолий Қозоғистон, Ғарбий Қозоғистон, Туркистон вилоятлари, шунингдек, Алмати ва Чимкент шаҳарларида кузатилди. Ишлаб чиқаришнинг қисқариши Шарқий Қозоғистон, Ақмола ва Манғистау вилоятларида қайд этилган.
“Ишлаб чиқариш саноатидаги ўсиш автотранспорт воситалари ишлаб чиқаришнинг 11,6 фоиз, жумладан, автомобилсозликда 15,2, электротехника ускуналари ишлаб чиқаришда 16,7 фоиз ўсиши ҳисобига таъминланди. Озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш - 8,7, ичимликлар ишлаб чиқариш - 9,2, кимё саноати - 8,1, нефтни қайта ишлаш маҳсулотлари - 6,5, металл маҳсулотлари - 12,8, қурилиш материаллари ишлаб чиқариш - 7,1 фоизга ошди. Тармоқларда инвестициялар ва ишлаб чиқариш ўсишининг асосий омилларидан бири “Байтерек” холдинги томонидан устувор йўналишларга молиявий кўмак кўрсатилишидир”, - деди у.
Серик Жуманғариннинг қайд этишича, жорий йилнинг 11 ойида холдинг тармоғи орқали устувор тармоқларни молиялаштириш ҳажми 8 триллион тенгедан ошди.
“Тоғ-кон саноати 9,7 фоизга ўсди ва юқори ўсиш суръатларини сақлаб қолишда давом этмоқда. Бу нефть қазиб олиш - 14,1 га, табиий газ қазиб олиш - 16,7 га, кўмир қазиб олиш - 9,7 фоизга ўсиши билан боғлиқ. Шу билан бирга, металл рудаларини ишлаб чиқариш 0,6 фоизга камайди”, - деди вазир.
Унинг сўзларига кўра, қурилишда ўсиш суръати секинлашган. Қурилиш ишлари ҳажмининг ўсиши 14,7 фоизни ташкил этди.
“Қурилиш ишларининг ўсиши 19 та ҳудудда қайд этилди. Энг юқори ўсиш Алмати, Астана шаҳарлари, Шимолий Қозоғистон, Қизилўрда ва Туркистон вилоятларида кузатилди. Атирау вилоятида қурилиш ишлари ҳажми камайди. 16,9 миллион квадрат метр уй-жой фойдаланишга топширилди. Бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 3,9 фоизга кўпдир. Энг юқори кўрсаткичлар Жетису, Қарағанди, Алмати, Қизилўрда ва Улитау вилоятларида кузатилмоқда”, — деди Серик Жуманғарин.