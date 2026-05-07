Қозоғистонда 1 грамм олтин нархи қанча
ASTANA. Kazinform — Қозоғистонда олтин нархи сўнгги бир ҳафта ичида кўтарилиб ва пасайиб борди, деб хабар беради Kazinform.
Қозоғистон Миллий банки маълумотларига кўра, 7 май куни эрталаб 1 грамм олтин нархи 68 086,45 тенгени ташкил этди.
АҚШ ва Эрон ўртасидаги мумкин бўлган тинчлик келишувининг янги тафсилотлари кутилаётган бир пайтда, жаҳон бозорларида олтин нархлари ҳафталик энг юқори кўрсаткичга яқинлашмоқда.
Олтиннинг спот нархи олдинги кунга нисбатан қарийб 3% га ошганидан сўнг, 0,1% га ўсиб, бир унция учун 4692,45 долларни ташкил этди.
Июнь ойида етказиб бериладиган АҚШ олтин фьючерслари 0,2% га ўсиб, бир унция учун 4701 долларни ташкил этди.
