Қозоғистонда 1 грамм олтин нархи қанча
ASTANА. Кazinform – Қозоғистонда олтин нархи сўнгги бир ҳафта ичида пасайди.
Қозоғистон Миллий банки маълумотларига кўра, 30 июль куни эрталаб 1 грамм олтин нархи 61 889,33 тенгени ташкил этди.
Бир ҳафта олдин у 61 925,12 тенгени ташкил этган эди, бу 35,79 тенгега арзонроқ.
Жаҳон олтин кенгаши маълумотларига кўра, 2026 йилнинг биринчи ярмида олтин бозори жуда ўзгарувчан бўлган. Январь ойида олтин нархининг тарихий энг юқори кўрсаткичи 12 марта янгиланиб, бир троя унцияси учун 5405 АҚШ долларига етди. Бироқ, июнь ойида нарх 4002 АҚШ долларига тушди.
Ташкилот маълумотларига кўра, йилнинг иккинчи ярмида олтин нархининг ўзгариши геосиёсий вазиятга, фоиз ставкаларига ва инвесторларнинг кайфиятига боғлиқ бўлади.
Агар бозордаги ҳозирги вазият давом этса, йил охирига бориб олтин нархи бир троя унцияси учун тахминан 4100 доллар даражасидан 5% юқори кўтарилиши ёки пастроққа тушиши мумкин.
Эслатиб ўтамиз, 30 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.