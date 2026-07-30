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    30 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Кazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталар курси тақдим этилди.

    доллар
    Фото: gazeta.uz

    Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    • доллар: сотиб олиш — 469,08 тенге, сотиш — 476,03 тенге;
    • евро: сотиб олиш — 534,99 тенге, сотиш — 544,92 тенге;
    • рубль: сотиб олиш — 5,58 тенге, сотиш — 5,81 тенге;
    • юань: сотиб олиш — 68,71 тенге, сотиш — 73,19 тенге.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    • доллар: сотиб олиш — 473,68 тенге, сотиш — 476,30 тенге;
    • евро: сотиб олиш — 538,08 тенге, сотиш — 543,29 тенге;
    • рубль: сотиб олиш — 5,65 тенге, сотиш — 5,79 тенге.
    • юань: сотиб олиш — 68,72 тенге, сотиш — 71,20 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 29 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Евро Иқтисодиёт Доллар Рубль
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф