30 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ALMATY. Кazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталар курси тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар: сотиб олиш — 469,08 тенге, сотиш — 476,03 тенге;
- евро: сотиб олиш — 534,99 тенге, сотиш — 544,92 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 5,58 тенге, сотиш — 5,81 тенге;
- юань: сотиб олиш — 68,71 тенге, сотиш — 73,19 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар: сотиб олиш — 473,68 тенге, сотиш — 476,30 тенге;
- евро: сотиб олиш — 538,08 тенге, сотиш — 543,29 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 5,65 тенге, сотиш — 5,79 тенге.
- юань: сотиб олиш — 68,72 тенге, сотиш — 71,20 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 29 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.