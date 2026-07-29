29 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ALMATY. Кazinform – Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталар курси тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 472,04 тенге, сотиш — 479,00 тенге;
— евро: сотиб олиш — 536,97 тенге, сотиш — 546,91 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 5,45 тенге, сотиш — 5,85 тенге;
— юань — сотиб олиш — 68,69 тенге, сотиш — 73,18 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 473,93 тенге, сотиш — 476,72 тенге;
— евро: сотиб олиш — 538,23 тенге, сотиш — 543,37 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 5,65 тенге, сотиш — 5,79 тенге.
— юань: сотиб олиш — 68,56 тенге, сотиш — 71,15 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 28 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.