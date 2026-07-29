KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    29 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Кazinform – Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталар курси тақдим этилди.

    29 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
    Коллаж: Kazinform/Freepik

    Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 472,04 тенге, сотиш — 479,00 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 536,97 тенге, сотиш — 546,91 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 5,45 тенге, сотиш — 5,85 тенге;

    — юань — сотиб олиш — 68,69 тенге, сотиш — 73,18 тенге.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 473,93 тенге, сотиш — 476,72 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 538,23 тенге, сотиш — 543,37 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 5,65 тенге, сотиш — 5,79 тенге.

    — юань: сотиб олиш — 68,56 тенге, сотиш — 71,15 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 28 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Евро Иқтисодиёт Доллар Рубль
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф