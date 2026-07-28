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    28 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Кazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валютлар курси курси тақдим этилди.

    28 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    • доллар: сотиб олиш — 469,97 тенге, сотиш — 476,93 тенге;
    • евро: сотиб олиш — 534,95 тенге, сотиш — 545,00 тенге;
    • рубль: сотиб олиш — 5,70 тенге, сотиш — 6,10 тенге;
    • юань: сотиб олиш — 68,88 тенге, сотиш — 73,34 тенге.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    • доллар: сотиб олиш — 467,74 тенге, сотиш — 474,38 тенге;
    • евро: сотиб олиш — 537,21 тенге, сотиш — 542,21 тенге;
    • рубль: сотиб олиш — 5,65 тенге, сотиш — 5,79 тенге.
    • юань: сотиб олиш — 68,56 тенге, сотиш — 71,11 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 27 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

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    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф