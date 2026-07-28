28 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ALMATY. Кazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валютлар курси курси тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар: сотиб олиш — 469,97 тенге, сотиш — 476,93 тенге;
- евро: сотиб олиш — 534,95 тенге, сотиш — 545,00 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 5,70 тенге, сотиш — 6,10 тенге;
- юань: сотиб олиш — 68,88 тенге, сотиш — 73,34 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар: сотиб олиш — 467,74 тенге, сотиш — 474,38 тенге;
- евро: сотиб олиш — 537,21 тенге, сотиш — 542,21 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 5,65 тенге, сотиш — 5,79 тенге.
- юань: сотиб олиш — 68,56 тенге, сотиш — 71,11 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 27 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.