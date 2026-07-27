27 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ALMATY. Кazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталарнинг ўртача ҳисобланган курси тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар: сотиб олиш — 469.00 тенге, сотиш — 475.95 тенге;
- евро: сотиб олиш — 533.02 тенге, сотиш — 542.94 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 5.50 тенге, сотиш — 5.90 тенге;
- юань: сотиб олиш — 68.95 тенге, сотиш — 73.41 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар: сотиб олиш — 472.21 тенге, сотиш — 474.56 тенге;
- евро: сотиб олиш — 537.49 тенге, сотиш — 542.81 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 5.67 тенге, сотиш — 5.81 тенге.
- юань: сотиб олиш — 68,52 тенге, сотиш — 71,10 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 26 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.