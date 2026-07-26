26 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ASTANA. Kazinform — Мамлакатнинг энг йирик шаҳарлари — Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Kurs.kz маълумотларига кўра, Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар: сотиб олиш — 470.00 тенге, сотиш — 476.91 тенге;
- евро: сотиб олиш — 533.01 тенге, сотиш — 542.94 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 5.69 тенге, сотиш — 6.10 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар: сотиб олиш — 471.76 тенге, сотиш — 474.18 тенге;
- евро: сотиб олиш — 537.88 тенге, сотиш — 543.28 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 5.70 тенге, сотиш — 5.83 тенге.
Чимкентда:
- доллар: сотиб олиш — 471.10 тенге, сотиш — 473.19 тенге;
- евро: сотиб олиш — 536.90 тенге, сотиш — 542.76 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 5.71 тенге, сотиш — 5.78 тенге.
Бугунги расмий валюталар курслари қуйидагича: 1 доллар —476.07 тенгега, 1 евро — 541.86 тенгега, 1 рубль — 6.08 тенгега тенг.
Эслатиб ўтамиз, 25 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.