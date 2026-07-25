25 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ASTANA. Kazinform — Мамлакатнинг энг йирик шаҳарлари — Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform.
Kurs.kz маълумотларига кўра, Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида жорий ўртача курс қуйидагича:
- доллар: сотиб олиш — 470.04 тенге, сотиш — 477.03 тенге;
- евро: сотиб олиш — 533.09 тенге, сотиш — 543.08 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 5.70 тенге, сотиш — 6.11 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар: сотиб олиш — 472.49 тенге, сотиш — 475.32 тенге;
- евро: сотиб олиш — 538.56 тенге, сотиш — 544.06 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 5.69 тенге, сотиш — 5.84 тенге.
Чимкентда:
- доллар: сотиб олиш — 472.69 тенге, сотиш — 474.81 тенге;
- евро: сотиб олиш — 537.54 тенге, сотиш — 543.42 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 5.71 тенге, сотиш — 5.78 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 24 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.