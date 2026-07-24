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    24 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ASTANA. Kazinform — Мамлакатнинг энг йирик шаҳарлари — Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    24 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
    Коллаж: Kazinform / Freepik / Pixabay

    Kurs.kz маълумотларига кўра, Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида жорий ўртача валюталар курси:

    • доллар: сотиб олиш — 465.97 тенге, сотиш — 472.80 тенге;
    • евро: сотиб олиш — 529.96 тенге, сотиш — 539.92 тенге;
    • рубль: сотиб олиш — 5.50 тенге, сотиш — 5.99 тенге.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    • доллар: сотиб олиш — 468.80 тенге, сотиш — 471.27 тенге;
    • евро: сотиб олиш — 533.85 тенге, сотиш — 539.38 тенге;
    • рубль: сотиб олиш — 5.65 тенге, сотиш — 5.79 тенге.

    Чимкентда:

    • доллар: сотиб олиш — 468.96 тенге, сотиш — 471.15 тенге;
    • евро: сотиб олиш — 533.00 тенге, сотиш — 538.04 тенге;
    • рубль: сотиб олиш — 5.66 тенге, сотиш — 5.73 тенге.

    Бугунги расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 465.74 тенге, 1 евро — 531.08 тенге, 1 рубль — 5.92 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 23 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Евро Иқтисодиёт Доллар Рубль
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
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